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Телеканал СТБ / Олег Винник станет хедлайнером Atlas Weekend 2018

Олег Винник станет хедлайнером Atlas Weekend 2018

Телеканал СТБ

Несмотря на то, что список участников IV ежегодного музыкального фестиваля Atlas Weekend был обнародован задолго до мероприятия, имя хедлайнера первого дня опен-эйра организаторы назвали лишь сегодня. 3 июля, в день украинской музыки, на территории ВДНХ выступит певец года по версии премии «Золотая жар-птица» Олег Винник. 

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Артист представит эксклюзивную программу, состоящую преимущественно из рок-баллад и самых популярных хитов, которые сегодня по истине можно назвать «народными».  Прямую трансляцию обеспечит главный музыкальный телеканал страны М1.

Отметим, что  Atlas Weekend, который традиционно проводится в Киеве с 2015 года, вошел в список лучших музыкальных фестивалей мира согласно британскому изданию Gigwise. Украинский музыкальный фест оказался в ТОПе рядом с такими массовыми мероприятиями, как Sziget (Венгрия), джазовый фестиваль в Монтре (Швейцария) и Burning Man (США).

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Олег Винник – судья проекта «Х-Фактор» и первый сольный поп-исполнитель в Украине, который замахнулся на стадионы и доказал, что ему под силу самые масштабные площадки страны. В каждом городе певца встречают переполненные залы, а билеты на концерты раскупаются за месяцы до заявленных дат.

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Напомним, 3 июля, в день украинской музыки вход на территорию ВДНХ будет бесплатным.

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