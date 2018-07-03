Несмотря на то, что список участников IV ежегодного музыкального фестиваля Atlas Weekend был обнародован задолго до мероприятия, имя хедлайнера первого дня опен-эйра организаторы назвали лишь сегодня. 3 июля, в день украинской музыки, на территории ВДНХ выступит певец года по версии премии «Золотая жар-птица» Олег Винник.

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Артист представит эксклюзивную программу, состоящую преимущественно из рок-баллад и самых популярных хитов, которые сегодня по истине можно назвать «народными». Прямую трансляцию обеспечит главный музыкальный телеканал страны М1.

Отметим, что Atlas Weekend, который традиционно проводится в Киеве с 2015 года, вошел в список лучших музыкальных фестивалей мира согласно британскому изданию Gigwise. Украинский музыкальный фест оказался в ТОПе рядом с такими массовыми мероприятиями, как Sziget (Венгрия), джазовый фестиваль в Монтре (Швейцария) и Burning Man (США).

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Олег Винник – судья проекта «Х-Фактор» и первый сольный поп-исполнитель в Украине, который замахнулся на стадионы и доказал, что ему под силу самые масштабные площадки страны. В каждом городе певца встречают переполненные залы, а билеты на концерты раскупаются за месяцы до заявленных дат.

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Напомним, 3 июля, в день украинской музыки вход на территорию ВДНХ будет бесплатным.

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