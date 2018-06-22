Уже совсем скоро начнется самый долгожданный фестиваль лета – Atlas Weekend – 2018. Мероприятие пройдет в Украине четвертый раз, и по уже сложившейся традиции вход на первый день, который в этом году выпадает на 3 июля, будет совершенно бесплатным. Кто будет открывать фестиваль Atlas Weekend – 2018, читайте в материале.

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День открытия Atlas Weekend – 2018, 3 июля, организаторы решили сделать днем украинской музыки. На территории ВДНГ для вас выступят:

Tayanna

СКАЙ

Мария Чайковская

Біла Вежа

Kozak System

Гражданин Топинамбур

Феликс Шиндер

The Hypnotunes

Kira Mazur

KARNA

LETAY

[O]

Jonathan Livingston

LemOjOvie

СОЮЗ

Полный список артистов, на каких сценах их искать, а также время их выступлений мы огласим вам в ближайшее время!

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