Уже совсем скоро на ВДНГ состоится самый долгожданный фестиваль этого лета – Atlas Weekend 2018. Ранее мы уже рассказывали, кто будет хедлайнерами в этом году. Давайте теперь узнаем расписание мероприятия, кто из музыкантов выступает в какие дни, а также цены на билеты на Atlas Weekend 2018.
Цены на билеты
Радостная новость для всех желающих попасть на Atlas Weekend 2018 – первый день фестиваля, 3 июля, вход будет совершенно бесплатным.
В другие дни, цены колеблются от 800 до 6000 грн, в зависимости от типа билета и количества дней. Стандартный абонемент на все дни фестиваля стоит 2500 грн, VIP билет – 6000 гривен. Он дает покупателю право посещать закрытую площадку STANDING, рядом с главной сценой, а также VIP-бар. Кроме того, предусмотрена бесплатная парковка и отдельный вход на мероприятие.
Купить билет можно и лишь на один день. Так попасть на фестиваль 4 июля будет стоить 1100 гривен, а 5,6,7 и 8 июля – 1000 грн.
3 июля – День украинской музыки (вход бесплатный)
Tayanna
СКАЙ
Мария Чайковская
Біла Вежа
Kozak System
Гражданин Топинамбур
Феликс Шиндер
The Hypnotunes
Kira Mazur
YUKO
KARNA
LETAY
[O]
Jonathan Livingston
LemOjOvie
СОЮЗ
4 июля
Martin Garrix
Tom Odell
Skillet
Lost Frequencies
Don Diablo
Звери
Epica
5’nizza
Листи N
Panivalkova
Элизиум
5 июля
LP
Nothing But Thieves
Kreator
WhoMadeWho
Betraying the Martyrs
PianoБой
Vivienne Mort
Animal ДжаZ
Kadnay
Порнофильмы
Morphine Suffering
Tequilajazzz
АННА
THE BLACKMORDIA
Нудлі
БУДУ
6 июля
Benjamin Clementine
Eskimo Callboy
Kadebostany
Сергей Бабкин
ДахаБраха
Mujuice
The Gitas
Dakh Daughters
Пасош
Oy Sound System
YEYO
ЦеШо
7 июля
The Chemical Brothers
Бумбокс
O.Torvald
Луна
Пошлая Молли
Кровосток
Артем Пивоваров
Yanix
Нейромонах Феофан
Дай Дарогу!
YARMAK
Brunettes Shoot Blondes
Vegabond Specter
Shevchuk
COSTA
SHO
Timkov
Kemper
MC Armo
Carnage
8 июля
Placebo
Infected Mushrooms
Lacuna Coil
Антитіла
ЛСП
Face
Louna
Курган и Agregat
Wildways
Нервы
Один в каное
BAHROMA
Сансара
GIGA1
MamaRika
NIAMH