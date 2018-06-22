Уже совсем скоро на ВДНГ состоится самый долгожданный фестиваль этого лета – Atlas Weekend 2018. Ранее мы уже рассказывали, кто будет хедлайнерами в этом году. Давайте теперь узнаем расписание мероприятия, кто из музыкантов выступает в какие дни, а также цены на билеты на Atlas Weekend 2018.

Цены на билеты

Радостная новость для всех желающих попасть на Atlas Weekend 2018 – первый день фестиваля, 3 июля, вход будет совершенно бесплатным.

В другие дни, цены колеблются от 800 до 6000 грн, в зависимости от типа билета и количества дней. Стандартный абонемент на все дни фестиваля стоит 2500 грн, VIP билет – 6000 гривен. Он дает покупателю право посещать закрытую площадку STANDING, рядом с главной сценой, а также VIP-бар. Кроме того, предусмотрена бесплатная парковка и отдельный вход на мероприятие.

Купить билет можно и лишь на один день. Так попасть на фестиваль 4 июля будет стоить 1100 гривен, а 5,6,7 и 8 июля – 1000 грн.

3 июля – День украинской музыки (вход бесплатный)

Tayanna

СКАЙ

Мария Чайковская

Біла Вежа

Kozak System

Гражданин Топинамбур

Феликс Шиндер

The Hypnotunes

Kira Mazur

YUKO

KARNA

LETAY

[O]

Jonathan Livingston

LemOjOvie

СОЮЗ

4 июля

Martin Garrix

Tom Odell

Skillet

Lost Frequencies

Don Diablo

Звери

Epica

5’nizza

Листи N

Panivalkova

Элизиум

5 июля

LP

Nothing But Thieves

Kreator

WhoMadeWho

Betraying the Martyrs

PianoБой

Vivienne Mort

Animal ДжаZ

Kadnay

Порнофильмы

Morphine Suffering

Tequilajazzz

АННА

THE BLACKMORDIA

Нудлі

БУДУ

6 июля

Benjamin Clementine

Eskimo Callboy

Kadebostany

Сергей Бабкин

ДахаБраха

Mujuice

The Gitas

Dakh Daughters

Пасош

Oy Sound System

YEYO

ЦеШо

7 июля

The Chemical Brothers

Бумбокс

O.Torvald

Луна

Пошлая Молли

Кровосток

Артем Пивоваров

Yanix

Нейромонах Феофан

Дай Дарогу!

YARMAK

Brunettes Shoot Blondes

Vegabond Specter

Shevchuk

COSTA

SHO

Timkov

Kemper

MC Armo

Carnage

8 июля

Placebo

Infected Mushrooms

Lacuna Coil

Антитіла

ЛСП

Face

Louna

Курган и Agregat

Wildways

Нервы

Один в каное

BAHROMA

Сансара

GIGA1

MamaRika

NIAMH

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ