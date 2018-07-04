Atlas Weekend 2018: как прошел первый день фестиваля (фото)

Вчера, 3 июля, стартовал Atlas Weekend 2018. Мы потанцевали под NK и зажгли под Олега Винника. Как прошел первый день фестиваля Atlas Weekend — смотрите в нашей подборке фото из социальных сетей.
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Вход на первый день фестиваля Atlas Weekend для всех был бесплатным и, по словам организаторов, собрал почти 100 тысяч человек. Чья это заслуга – репутации мероприятия или хедлайнера первого дня Олега Винника — мы не знаем, но людей было действительно много. Гости фестиваля танцевали, пили, пели и активно делились своими фотографиями в социальных сетях.
Невероятные эмоции ♥️ @alekseev_officiel #атлас2018#atlas2018#AtlasWeekend Публикация от Anastasia (@romanova_9n)
Олєжка, ти лучшиймолода вавчіця тєбя любить Посвящяется моей тете и сестре. Пошла туда и потянула всех ради вас @taniushkalatko @valyushkalatko П.с. На пути в метро вместе с толпой когда перелезали заборчик, чувак подходит и такой: “Неужели Винник настолько плох?” ахахахахха Ару!!! #олегвинник #atlasweekend2018 Публикация от Natalia Shai (@shainatalia)
Мама я влюбилась Долго думала ехать ли на этот первый день Атласа, но как же хорошо что я собралась и приехала. Я попала только на двух артистов (ладно, на трех, было еще 3 песни Винника ) Но вот эти две группы просто покорили меня. И пусть я была после поезда, уставшая и голодная, я забыла обо всем как только услышала первые строчки любимых песен [О]такие хорошие, позитивные, дооообрые. Просто любовь любовь. Her меня влюбили в себя. Окончательно и бесповоротно. Я слушала их и раньше, но не знала что они НАСТОЛЬКО крутые вживую. Надеюсь они все-таки сдержат обещание и приедут еще не раз потому что я хочу еще и уже ❤️ (Кстати в IGTV выложила пару полных записей их выступлений) . . . . . . . #music #festival #atlasweekend #atlasweekend2018 #herband #live #concert #summerfestival #kyivfestival #o #гурто
Як би я не любила класичний рок, Портера і the Beatles , але коли діло доходить до української музики… Діти, бережіться Вмикається режим плясуна, і я випадаю із життя ВВ, @nkblog , @mozgiband , @monatik_official і царь-Бог всєя України @olegg.vynnyk хто ж знав, що я так підспівуватиму і плясатиму, що на ранок горло буде в шоці від вокальних здібностей, а ноги категорично відмовляться ходити нормально але це круто неймовірна, бомбезна атмосфера #atlasweekend2018 проганяє втому, сон та поганий настрій Це був крутий початок Вітаю @atlasweekend із вибуховим стартом 100 000 відвідувачів першого дня каже саме за себе #atlasweekend #anastablog #kyiv #ukraine #night #festival #summer #stage #lights
Спасибо за море невероятных эмоций @atlasweekend! Это было круто, но ещё раз на бесплатный фестиваль я не пойду! Столько людей я ещё нииииикогда не видела #atlasweekend#atlasweekend2018#atlas2018#alekseev#monatik#rekonvald#mishelandrade#mozgi#lomakin Публикация от AngeLina Frantsukova (@angelina_fas)