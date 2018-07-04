Atlas Weekend 2018: как прошел первый день фестиваля (фото)

Вчера, 3 июля, стартовал Atlas Weekend 2018. Мы потанцевали под NK и зажгли под Олега Винника. Как прошел первый день фестиваля Atlas Weekend — смотрите в нашей подборке фото из социальных сетей.

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Вход на первый день фестиваля Atlas Weekend для всех был бесплатным и, по словам организаторов, собрал почти 100 тысяч человек. Чья это заслуга – репутации мероприятия или хедлайнера первого дня Олега Винника — мы не знаем, но людей было действительно много. Гости фестиваля танцевали, пили, пели и активно делились своими фотографиями в социальных сетях.

Main Публикация от mzngkos (@mzngkos) 4 Июл 2018 в 12:23 PDT