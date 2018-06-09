Видеожара 2018: YOUTUBE канал СТБ получил награду

Сегодня на Арт-заводе «Платформа» в Киеве проходит жаркое событие лета – Международный фестиваль видеоблогеров ВидеоЖара 2018. На этом ивенте состоялось награждение премией Блогосфера 2018, и победу в одной из номинаций получил официальный YOUTUBE-канал СТБ.

В этом году впервые в конкурсе Блогосфера была номинация TV ❤️ YouTube. Сначала эксперты отобрали 20 YouTube-каналов, среди которых голосованием определили тройку лучших. В топ-3 оказались телеканалы НЛО ТВ, СТБ И ТЕТ. После этого было голосование за победителя, в котором участвовали и эксперты, и пользователи. По результатам этого отбора и победил YOUTUBE-канал СТБ.

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Награду телеканала за качественный контент получил руководитель отдела монетизации контента холдинга StarLightMedia Роман Балинский.

«Я очень рад, что продукты StarLightMedia и, в частности, Телеканала СТБ, пользуются популярностью в интернете. Мы «немного» отличаемся от тех авторов и блогеров, которые рулят Ютубом, но в наших видео действуют те же самые правила по оптимизации и продвижению контента», – отметил Роман.>«Наша команда разработала действительно рабочую схему, при которой видео на каналах StarLightMedia максимально соответствует рекомендациям YouTube – картинки-превью и заголовки яркие и привлекательные, темы – трендовые, а нашим видео люди хотят делиться. Желаю всем успеха в нашем деле и помните, что Можливо все!».



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