«Вечір з Наталею Гаріповою» випуск 14: гостем стане Слава Камінська

Уже завтра, 9 червня, на вас чекає веселий і пікантний вечір у компанії шоу «Вечір з Наталею Гаріповою». У 14 випуску на програму прийде одна з найкрасивіших дівчат українського шоу-бізнесу – учасниця гурту «НеАнгели» Слава Камінська. Що чекає на глядачів 9 червня у 14 випуску гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» – читайте в матеріалі.

У 14 випуску програми «Вечір з Наталею Гаріповою» ви проведете час із неймовірною Славою Камінською. У студії вона поділиться секретами своєї краси та розповість, як у гонитві за ідеальною зовнішністю не втратити себе. Ви дізнаєтеся, які частини тіла в собі найбільше любить Слава, які в неї стосунки з колегою по гурту «НеАнгели» Вікою, а також дізнаєтеся, чому Слава Камінська за неприродну красу.

До студії шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» Слава Камінська прийде не сама, а з чоловіком – пластичним хірургом. Чи робила пластику Наталя Гаріпова, а також як реагує Слава, коли дівчата надсилають її чоловікові фотографії своїх грудей, – дізнайтеся вже завтра, 9 червня, о 22:50 на телеканалі СТБ.

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