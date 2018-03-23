«Вечір з Наталею Гаріповою» випуск 4: гостею стане Людмила Шупенюк

Уже завтра, 24 березня, у випуску 4 «Вечір з Наталею Гаріповою» глядачі відкриють з нової сторони Людмилу Шупенюк – акушера-гінеколога і незмінну ведучу проекту «Я соромлюсь свого тіла». Хто з колег прийде підтримати експерта і чому Гаріпова буде випробовувати свою зіркову гостю тілами?



До студії шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» прийде Людмила Шупенюк. За традицією ведуча підготує кілька сюрпризів для своєї гості. Один із них – масаж від хлопців з атлетичною фігурою. Таким подарунком Людмила буде просто збентежена.

Несподіваним стане і поява її колеги по проекту – Валерія Ославського. Разом з лікарем програми «Я соромлюсь свого тіла» вони зіграють у гру «Зрозумій мене». Що змусить Людмилу Шупенюк сміятися до сліз і який розіграш приготувала Наталя Гаріпова?

Дивіться випуск 4 «Вечір з Наталею Гаріповою» вже завтра, 24 березня, о 22:30!