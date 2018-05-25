«Вечір з Наталею Гаріповою» випуск 12: гостем стане Андре Тан

Уже завтра, 26 травня на вас чекає веселий вечір у компанії гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою». У 12 випуску гостем студії стане іменитий модельєр Андре Тан. Що чекає на глядачів 26 травня у 12 випуску програми «Вечір з Наталею Гаріповою» – читайте в матеріалі.

Завтра, 26 травня, в студію до Наталі Гаріпової прийде харизматичний модельєр Андре Тан. Разом із ведучою вони обговорять, що таке мода і як правильно використовувати професійний фешн-сленг. Крім того, ви побачите унікальний показ мод, головними дизайнерами якого стануть діти!

За традицією, підтримати гостя програми «Вечір з Наталею Гаріповою» прийде його друг. Андре Тан разом із Дмитром Коляденком влаштують справжній фешн баттл!

Яким був перший костюм, пошитий Андре Таном, як працювати з дурними моделями і що таке віп-піца – це і багато іншого ви дізнаєтеся вже завтра 26 травня, о 22:05 на телеканалі СТБ.

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