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Телеканал СТБ / «Вечір з Наталею Гаріповою»: у гості до ведучої прийде Олександр Педан
Вже завтра, 31 березня, ви побачите 5 випуск гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою». Гостем стане ведучий і шоумен Олександр Педан. Над його жартами багато років сміється вся країна. Але чи буде так весело Наталі Гаріповій, коли герой програми назве її сміх передсмертними зітханнями? Кого розіграє Педан та які випробування підготувала для нього ведуча?
У студії гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» Олександр Педан розіграє кухаря, кулінарного експерта і переможця «МастерШеф»-5 Євгена Клопотенка! Шоумен запропонує йому роль, для якої необхідно набрати 20 кг. Чи погодиться він на таку пропозицію?
Чому після випуску Олександр Педан почне боятися акул? А також традиційна помста за підколки від ведучої: що ж зробить гість?
Дивіться випуск 5 «Вечір з Наталею Гаріповою» завтра, 31 березня, о 22:30 на телеканалі СТБ!