«Вечір з Наталією Гаріповою» випуск 13: гостем стане Василь Вірастюк

Уже завтра, 2 червня, ви проведете веселий вечір із 13 випуском гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою». На цей раз у гості до ведучої прийде справжній чоловік, актор, спортсмен та найсильніший чоловік світу – Василь Вірастюк. Детальніше про те що чекає на вас у 13 випуску шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» – в матеріалі.

Гостем 13 випуску шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» стане Василь Вірастюк. Ви побачите як виглядає танець справжнього чоловіка, почуєте казку про ріпку у виконанні Василя та дізнаєтеся що стронгмен вважає дивним, а що нормальним. Крім того у студії покажуть унікальний експеримент – як поведуть себе чоловіки якщо відчують конкуренцію.

Не пропустіть, завтра, 2 червня о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ гумористичне шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» і ви дізнаєтеся хто такий «справжній чоловік», а також що станеться якщо одна маленька ведуча розсердить одного великого та сильного чоловіка.

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