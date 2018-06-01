«Вечер с Натальей Гариповой» выпуск 13: гостем станет Василий Вирастюк

Уже завтра, 2 июня, вы проведете веселый вечер с 13 выпуском юмористического шоу «Вечер с Натальей Гариповой». На этот раз в гости к ведущей придет настоящий мужчина, актер, спортсмен и самый сильный человек мира – Василий Вирастюк. Подробнее о том что вас ждет в 13 выпуске шоу «Вечер с Натальей Гариповой» – в материале.

Гостем 13 выпуска шоу «Вечер с Натальей Гариповой» станет Василий Вирастюк. Вы увидите как выглядит танец настоящего мужчины, услышите сказку про репку в исполнении Василия и узнаете что стронгмен считает странным, а что нормальным. Кроме того в студии покажут уникальный эксперимент – как поведут себя мужчины если почувствуют конкуренцию.

Не пропустите, завтра, 2 июня в 22:00 в эфире телеканала СТБ юмористическое шоу «Вечер с Натальей Гариповой» и вы узнаете кто такой «настоящий мужчина», а также что произойдет если одна маленькая ведущая разозлит одного большого и сильного мужчину.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ