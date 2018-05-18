«Вечер с Натальей Гариповой» выпуск 11: гостем станет Настя Каменских

Уже завтра, 19 мая, зрители снова проведут вечер в веселой компании вместе с шоу «Вечер с Натальей Гариповой». В 11 выпуске в гости к ведущей придет зажигательная украинская певица Настя Каменских. Что ждет зрителей 19 мая в 11 выпуске юмористического шоу «Вечер с Натальей Гариповой» — читайте в материале!

Завтра в 11 выпуске программы «Вечер с Натальей Гариповой» вы проведете время с яркой и неподражаемой певицей Настей Каменских. Встреча будет взрывной, шокирующей и веселой. Девушки обсудят, почему певица сменила сценическое имя на инициалы NK, придумают, как это на самом деле расшифровывается, и поговорят на итальянском языке – настоящем и выдуманном!

В гости также придет подруга Насти Каменских — известная ведущая Маша Ефросинина. Что произойдет с песней NK после игры в испорченный телефон и зачем Наталья Гарипова посадит подруг на велотренажеры — смотрите уже завтра, 19 мая, в 22:00 на телеканале СТБ.

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