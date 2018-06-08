«Вечер с Натальей Гариповой» выпуск 14: гостем станет Слава Каминская

Уже завтра, 9 июня, вас ждет веселый и пикантный вечер в компании шоу «Вечер с Натальей Гариповой». В 14 выпуске на программу придет одна из самых красивых девушек украинского шоу-бизнеса – участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская. Что ждет зрителей 9 июня в 14 выпуске юмористического шоу «Вечер с Натальей Гариповой» – читайте в материале.

В 14 выпуске программы «Вечер с Натальей Гариповой» вы проведете время с невероятной Славой Каминской. В студии она поделится секретами своей красоты и расскажет, как в погоне за идеальной внешностью не потерять себя. Вы узнаете, какие части тела в себе больше всего любит Слава, какие у нее отношения с коллегой по группе «НеАнгелы» Викой. Кроме того, вы узнаете, почему Слава Каминская за неестественную красоту.

В студию шоу «Вечер с Натальей Гариповой» Слава Каминская придет не одна, а с мужем – пластическим хирургом. Делала ли пластику Наталья Гарипова, а также как реагирует Слава, когда девушки присылают ее мужу фотографии своей груди, – узнайте уже завтра, 9 июня, в 22:50 на телеканале СТБ.

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