«Вечер с Натальей Гариповой» выпуск 12: гостем станет Андре Тан

Уже завтра, 26 мая вас ждет веселый вечер в компании юмористического шоу «Вечер с Натальей Гариповой». В 12 выпуске гостем студии станет именитый модельер Андре Тан. Что ждет зрителей 26 мая в 12 выпуске программы «Вечер с Натальей Гариповой» – читайте в материале.

Завтра, 26 мая, в студию к Наталье Гариповой придет харизматичный модельер Андре Тан. Вместе с ведущей они обсудят, что такое мода и как правильно использовать профессиональный фешн-сленг. Кроме того, вы увидите уникальный показ мод, главными дизайнерами которого станут дети!

По традиции, поддержать гостя программы «Вечер с Натальей Гариповой» придет его друг. Андре Тан вместе с Дмитрием Коляденко устроят настоящий фешн баттл!

Каким был первый костюм, пошитый Андре Таном, как работать с глупыми моделями и что такое вип-пицца – это и многое другое вы узнаете уже завтра 26 мая, в 22:05 на телеканале СТБ.

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