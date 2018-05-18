Уже завтра, 19 травня, глядачі знову проведуть вечір у веселій компанії разом із шоу «Вечір з Наталею Гаріповою». У 11 випуску в гості до ведучої прийде запальна українська співачка Настя Каменських. Що чекає на глядачів 19 травня в 11 випуску гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» – читайте в матеріалі!

Завтра в 11 випуску програми «Вечір з Наталею Гаріповою» ви проведете час із яскравою та неповторною співачкою Настею Каменських. Зустріч буде вибуховою, шокуючою та веселою. Дівчата обговорять, чому співачка змінила сценічне ім’я на ініціали NK, придумають, як це насправді розшифровується, та поговорять італійською – справжньою та вигаданою!

В гості також прийде подруга Насті Каменських – відома ведуча Маша Єфросініна. Що станеться з піснею NK після гри в зіпсований телефон та навіщо Наталя Гаріпова посадить подруг на велотренажери – дивіться вже завтра, 19 травня, о 22:00 на телеканалі СТБ.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ