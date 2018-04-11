Ведуча гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою» створила свої вісім «правил нормальної жінки». Таким чином вона гостро відповіла своїй колезі Ользі Фреймут.

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Нещодавно одному з українських ЗМІ Ольга Фреймут розповіла, як бути справжньою леді. Вона наполягала на тому, що дівчина не повинна говорити про свою фізіологію, хвороби, вживати нецензурну лексику, не повинна їсти цибулю та часник і багато іншого.

Стендап-комік Наталя Гаріпова спростувала теорію Фреймут і порадила всім жінкам бути собою. З цього приводу ведуча навіть написала пост в соціальній мережі Facebook, де склала свій список правил нормальної жінки.

8 правил Нормальної Жінки за версією Наталі Гаріпової

1. Якщо тобі холодно – скажи, це дешевше, ніж лікувати цистит. Якщо хочеш їсти – говори, по-іншому офіціант не зрозуміє, що ти хочеш.

2. Якщо жити так, ніби за вами хтось спостерігає, за вами дійсно доведеться комусь спостерігати.

3. Якщо дотримуватися принципу – вживай їжу, на яку хочеш бути схожою, то ти ніколи не спробуєш вінегрет.

4. Якщо хочеш – коли ботекс. Чоловікам можна, нам ні? Любиш матюкатися – матюкайся. Це твоє життя. Тим більше так люди розуміють тебе в два рази швидше.

5. Одягайся в хб. У хб ти не будеш потіти. Ти не будеш нікого приваблювати, але – зате ти не будеш потіти.

6. Якщо тобі відірвало ногу – не говори нікому. Інакше вони розгадають твою загадку. Просто загадково опусти очі та скажи, що у тебе депресія.

7. Їж часник і цибулю. Це не має ніякого відношення до самотності. Ще й звільняє місця у громадському транспорті.

8. Давай волю емоціям. Смійся, хрюкай під час сміху, смійся під час сексу, плач, кричи, захоплюйся, проливай на себе просекко. Поводься так, ніби на тебе всім начхати. Тому що так і є.