Зовсім скоро глядачі побачать випуск гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою», гостем якого стане талановитий музикант і суддя «Х-фактор»-8 Дмитро Шуров. Під час програми він програв суперечку ведучій. За умовами парі на концерті Pianoбой фронтмен повинен п’ять разів сказати фразу «Ой, сейчас бы картошечки». Хочеш переконатися, чи виконав він умови? Дізнайся подробиці у нашому матеріалі.

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Для своїх гостей Наталя Гаріпова завжди готує незвичайні сюрпризи і випробування. Наприклад, на Дмитра Шурова чекав поєдинок з армрестлінгу з підлітком Максимом. Музиканту не вдалося здобути перемогу і він програв ведучій.

Хочеш особисто переконатися у тому, що герой виконає умови суперечки та скаже п’ять разів «Ой, сейчас бы картошечки» під час виступу?

Тоді приходь на концерт Pianoбой в Одесі 19 квітня в Одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного!

А як проходила суперечка – дивись на відео просто зараз!

Video: Переконайся, що Шуров виконає умови суперечки з Гаріповою на концерті в Одесі 19 квітня в Одесі відбудеться концерт Pianoбой. Дмитро Шуров повинен під час концерту виконати умови ведучою шоу Вечір з Наталією Гаріпова. Подробиці в матеріалі