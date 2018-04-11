Суспільство ділиться на десятки категорій: багаті і бідні, успішні і невдахи, зарозумілі і сором’язливі, знамениті і ті, чия творчість канула в небуття. Але насправді, все набагато простіше. Умовно всіх нас можна поділити на два типи – тих, кого цькували в школі або тих, хто цькував. За дослідженнями UNICEF 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років хоча б раз стикалися з проблемою буллінгу. І 48% з них нікому про це не розповідають. Саме проблемі дитячого цькування, нерозуміння і неприйняття в суспільстві присвячений новий кліп групи Pianoбой. «Все, что тобі не вбиває» – метафорична музична відеоісторія авторства Гео Лероса.

«В цю пісню я вклав сильні емоції, пов’язані з багаторічним пошуком себе у світі. Як і інші прості люди, я проходив через неприйняття оточуючими мого «я» і моєї музики, через підстави колег і невіру друзів, через розчарування в собі і агресію хейтерів,- ділиться Дмитро Шуров, фронтмен Pianoбой. – Цим треком я хотів би підтримати всіх, хто відчуває себе дивним і не таким, як усі. Не бійтеся поразок, не бійтеся робити помилки, не бійтеся бути собою, навіть якщо ви не схожі на більшість. Кожна людина в світі є унікальною. А все, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим!».

Читайте також: Міша Панчишин виступив на концерті Pianoбой

«Все, що тебе не вбиває» — музичний відео-заклик перестати закривати очі на прояви цькування, адже розібратися з ситуацією можна лише спільними зусиллями і тільки, якщо вчасно звернути на неї увагу.

Читайте також: Григорій Решетник розповів, як його 10-місячний син вперше святив паску

Це відео про те, як складно жити в сучасному суспільстві людям, які відрізняються від тих, що оточують. Це кліп про тих, кого не розуміють, кого бояться або переслідують. А ще про тих, хто обов’язково вистоїть і переможе.

Читайте також: Євробачення 2018: MELOVIN у Португалії познайомився із сестрою Кріштіану Роналду

«Хлюпики, над якими всі сміялися, стануть Стивами Джобсами і Марками Цукербергами, некрасиві і затюкані класом дівчата — супермоделями, вічно відстаючі лунатики — геніальними винахідниками, а діти з обмеженими можливостями — новими Стівенами Хокінгами,» – стверждують музиканти.

Слухайте пісню і дивіться кліп Pianoбой – «Все, що тебе не вбиває» просто зараз!