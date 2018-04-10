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Телеканал СТБ / Григорій Решетник розповів, як його 10-місячний син вперше святив паску

Григорій Решетник розповів, як його 10-місячний син вперше святив паску

Телеканал СТБ

Сім’я ведучого проекту «Холостяк» вперше відзначала свято Великодня вчотирьох: Григорій, Христина, синочки Дмитрик, Іванко. Про це Григорій Решетник розповів журналістам сайту STB.UA.

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Семья Григория Решетника

Великдень для сімейства Решетників був і є виключно сімейним святом. Навіть більше, в родині ведучого вже склалася традиція відзначати його на Західній Україні, батьківщині Христини Решетник. Цей раз не став винятком, проте 2018 року на службу до церкви ходило вже четверо Решетників.

– У Дмитрика відбувся дебют, – розповідає телеведучий. – Звичайно, у нього був свій кошик. Правда, Ваня одразу дав зрозуміти: у нього він має бути якнайбільшим, скатертина – ошатнішою, паска – смачнішою. Щоб усі розуміли, хто головний у сім’ї (Сміється. – Прим. ред.).

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Головною проблемою Дмитрикового кошика було те, що він так і норовив позбутися його вмісту. Ми ледве встигали його зупиняти. Ванюша як досвідчений хлопець пояснював братові, як треба, запалював свічку, уважно стежив за службою. Діма ж спостерігав-спостерігав і майже одразу заснув (Сміється. – Прим. Ред.). Прокинувся вже, коли батюшка поливав кошики і нас святою водою. До речі, жоден з наших чоловіків не заплакав, треба віддати їм належне.

Свої вихідні сімейство Решетників продовжило проводити в іншому місті Західної України – Львові.

Семья Григория Решетника

Дети Григория Решетника

Григорий Решетник с женой Кристиной