Зовсім скоро MELOVIN разом з командою вирушать до Португалії для того, щоб представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2018. Однак країну на березі океану співак мав можливість побачити і напередодні. Не так давно MELOVIN відвідав Португалію для того, щоб знятися у візитівці для Євробачення. Саме там співак і відсвяткував Великдень, а також ознайомився з визначними пам’ятками країни і зустрівся із сестрою відомого футболіста Кріштіану Роналду.

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«Португалія стала для мене справжнім відкриттям, – каже MELOVIN. – Там зовсім інше повітря, зовсім інші люди! Що мене вразило, чоловіки там завжди вітаються з жінками, цілуючи їх у щічку. При зустрічі – тричі, при прощанні – двічі. І неважливо, знайомі вони були до цього чи ні. Коли на зйомках візитівки член групи підійшов і привітався так із моїм стилістом, ми навіть трохи розгубилися».

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Подробиці свого посткарду MELOVIN розкривати не хоче, однак запевняє: буде неймовірно красиво. Ще б пак, все, що знімається на березі океану і біля скель, не може бути негарним.

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«А коли ми відзняли візитівку, то спустилися у ресторан готелю повечеряти та поспівати у караоке. І знаєте, кого там зустріли? Рідну сестру Кріштіану Роналду! Вона, до речі, дуже добре співає. Було дуже приємно, що її компанія аплодувала мені після кожної пісні», – згадує співак.