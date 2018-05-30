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Телеканал СТБ / Чи варто пробачати зраду

Чи варто пробачати зраду

Телеканал СТБ

Чи варто пробачати зраду? Це питання, на жаль, рано чи пізно ставлять собі багато людей. Для когось зрада це секс, а хтось вважає нею спільні походи у кафе та поцілунки. Навіть при різних поглядах на сімейні стосунки та секс кожен з нас все одно чекає від коханої людини вірності. Розібратися в тому, чи можна пробачати зраду і в яких випадках, нам допомогла психоаналітик Анна Кушнерук.

Ми з дитинства звикаємо обманювати. Спочатку ми брешемо батькам, що не їли цукерок до обіду, потім говоримо вчителям, що забули щоденник, а потім і супутнику життя про те, що на вечірці лише дівчата. Водночас всі ми терпіти не можемо, коли обманюють нас. Особливо та людина, з якою ви поклялися зберігати один одному вірність.

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За словами Анни Кушнерук, нас лякає не стільки факт сексуальної невірності, скільки почуття, з яким ми залишаємося після:

З терапевтичного досвіду мушу зауважити, що абсолютна більшість людей відступають від вірності, це якщо говорити м’яко. І не завжди людина це розцінює як зраду. Найчастіше зради пояснюються кризою у стосунках, нормальною природою речей або спонтанним почуттям, із яким не вдалося впоратися.

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Це тільки у наших фантазіях ми гордо піднімаємо голову та зникаємо у променях сонця. Найчастіше це відбувається зовсім по-іншому і нас щось стримує. Що ж робить рішення піти таким складним? Для когось це спільні діти або кредити, а для когось страх бути зганьбленим. Анна пояснює: найчастіше за фразою «не можу пробачити» криються певні моменти та страхи:

– Страх бути порівнюваним (виключає відчуття унікальності, підриває віру в слова чоловіка).
У такому разі не намагайтеся користуватися своєю фантазією як фотошопом, не варто прикрашати те, що вам недоступно знати, навіть у тому випадку, якщо ви на власні очі побачили коханку.

– Страх, що про цю «ганьбу» дізнаються і рідні, і люди, які вас оточують.
Якщо ви маєте намір зберегти цей союз, то чим менше тих, хто співчувають, – тим краще. Зрештою, це особиста справа пари. Ваша сила не тільки у факті того, що ви витримали фізичну невірність вашої другої половинки. Це абсолютно нормально продовжувати любити і цінувати людину, яка вам зрадила.

– Нас багато що тримає. І навіть те, що етично пробачати здавалося неможливим, – пробачається.
Стримуючі фактори – це непогано, це привід зупинитися і подумати, усвідомити себе, цінність цих стосунків і не гарячкувати.

– Категорично неприпустиме втручання дітей у сексуальні стосунки батьків!
А якщо вже прийнято рішення йти – варто з гідністю сказати дитині, що сталося те, що буде заважати бути щасливими, і ви розлучитеся, поважаючи один одного.

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За словами Анни Кушнерук, прощати варто не зраду, а те, що в стосунках відбулися зміни, які від обох потребують задуматися про те, як жити далі.

Я проти «колін» і «пробач» по сто разів на день. Важливо також обговорити не подробиці статевого акту і хто кращий за кого, а почуття один одного в парі. Говорити варто не про третього, а виключно про вас двох. І прощати, і залишатися варто лише там, де було і є добре, незважаючи на труднощі, з якими стикнулася ваша пара.

Моя мама мене колись навчила: я, як підліток, стверджувала: «Я б розлучилася! Я б не пробачила!». А вона поставила питання: «Ось дізналася б ти, а що б ти потім із цим робила?». Поки ви кохаєте і болить – вас це буде тримати. Важливо лише відрізняти – боляче через те, що ви любите, чи через те, що зачеплено ваше самолюбство.

У будь-якому випадку, після факту зради вам доведеться забути про казки у стилі «жили вони довго і щасливо та померли в один день» і почати приймати один одного такими, якими ви є, жити тут і зараз, розуміючи, що все швидкоплинне.

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