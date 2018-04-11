MELOVIN розповів, як відзначає свій день народження

Сьогодні, 11 квітня, представник від України на Євробаченні-2018, харизматичний і самобутній співак MELOVIN відзначає свій день народження. Артистові виповнюється 21 рік. Ексклюзивно для stb.ua він розповів, як і з ким проведе цей особливий день.



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«Традиційно я відзначаю свій день народження в улюбленій Одесі. Для мене важливо святкувати цей день у колі рідних і разом з командою BIG HOUSE MELOVIN. Я дуже чекаю на подарунки, які отримаю вже ввечері та відчуваю, що друзі щось задумали, – з усмішкою розповідає артист. – Мені дуже приємно отримувати таку силу-силенну привітань від моїх Меловінаторів. Я ледве встигаю прочитати повідомлення, як тут же приходить вже 100 нових».

Редакція сайту stb.ua приєднується до привітань і бажає MELOVIN досягати своїх цілей і, звичайно, привезти з Португалії перемогу!

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