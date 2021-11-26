Цієї суботи в ефірі СТБ вийде новий випуск легендарного шоу «Україна має талант»! До суддівської трійки проєкту приєднається четверта запрошена зіркова суддя ― олімпійська чемпіонка з фехтування, шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи, заслужена майстер спорту України Ольга Харлан.

«Для мене дуже знаково і почесно, що моє перше серйозне суддівство відбудеться на легендарному масштабному шоу “Україна має талант”. Складно було навіть уявити, якими вміннями нас дивуватимуть учасники, адже ми ― неймовірно талановита нація! І так важливо, що в кожного українця є крута можливість проявити себе на сцені “Україна має талант”».

Тепер уже цієі суботи на СТБ вийде шостий випуск талант-шоу за участі легендарної української спортсменки Ольги Харлан.

Як оцінюватиме учасників на сцені «Україна має талант» ― суддя поділилася в ексклюзивному коментарі.

«Це великий і важливий досвід, можливість почути чесну професійну думку ― як похвалу, так і критику. З власного досвіду знаю, критика часто дається важко, але вона як ніколи важлива, щоб зрозуміти, куди рухатися далі і в чому покращити свої вміння.

Я поважаю працю, яку люди вкладають, щоб досягти своєї мрії, тому маю намір бути максимально справедливою, чесною перед учасниками. Буду оцінювати не тільки рівень їхньої майстерності, а й емоції, і подачу. Вкладає чи ні артист душу у свій виступ ― це одразу відчувається».

Дивіться прем’єру «Україна має талант» уже цієї суботи о 19:00 на СТБ!

Як раніше оголошував телеканал СТБ, у складі зіркового журі «Україна має талант» у деяких випусках з’явиться і четвертий суддя. На честь 30-річчя незалежності України до Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота приєднаються люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на найрізноманітніших міжнародних аренах. Серед них ви побачите: Машу Єфросиніну, Жана Беленюка, Ольгу Харлан та Руслану Лижичко.

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