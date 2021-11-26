В эту субботу в эфире СТБ выйдет новый выпуск легендарного шоу «Україна має талант»! К судейской тройке проекта присоединится четвертая приглашенная звездная судья ― олимпийская чемпионка по фехтованию, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Украины Ольга Харлан.

«Для меня очень знаково и почетно, что мое первое серьезное судейство состоится на легендарном масштабном шоу “Україна має талант”. Сложно было даже предположить, какими умениями нас будут удивлять участники, ведь мы ― невероятно талантливая нация! И так важно, что у каждого украинца есть крутая возможность проявить себя на сцене “Україна має талант”».

Теперь уже в эту субботу на СТБ выйдет шестой выпуск талант-шоу с участием легендарной украинской спортсменки Ольги Харлан.

Как будет оценивать участников на сцене «Україна має талант» – судья поделилась в эксклюзивном комментарии.

«Это большой и важный опыт, возможность услышать честное профессиональное мнение ― как похвалу, так и критику. По себе знаю, критика часто дается тяжело, но она как никогда важна, чтобы понять, куда двигаться дальше и в чем улучшить свои умения.

Я уважаю труд, который люди вкладывают, чтобы достичь своей мечты, поэтому намерена быть максимально справедливой, предельно честной перед участниками. Буду оценивать не только уровень их мастерства, но и эмоции, и подачу. Вкладывает или нет артист душу в свое выступление ― это сразу чувствуется».

Смотрите премьеру «Україна має талант» уже в эту субботу в 19:00 на СТБ!

Как ранее объявлял телеканал СТБ, в составе звездного жюри «Україна має талант» в некоторых выпусках появится и четвертый судья. В честь 30-летия независимости Украины к Сергею Притуле, Ксении Мишиной и Жене Коту присоединятся люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах. Среди них вы увидите Машу Ефросинину, Жана Беленюка, Ольгу Харлан и Руслану Лыжичко.

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