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Шоу мыльных пузырей и жена Евгения Кота: что будет в шестом выпуске «Україна має талант»

26.11.2021

27 ноября в 19:00 состоится показ шестого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ будут удивлять акробаты, певцы и жена Евгения Кота. Что будет в шестом выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

украина мае талант 2021

В эфир СТБ вернётся легендарное талант-шоу! На сцену проекта выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные таланты, которые потрясают, триумфальные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. Этой осенью вместе со звездным жюри шоу ― Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом и приглашенными судьями ― мы вместе выберем лучший талант Украины.

Судьи: Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот

Ведущий: Григорий Решетник

Video: Шоу мыльных пузырей и жена Евгения Кота: что будет в шестом выпуске «Україна має талант»

Україна має талант 2021 6 выпуск: участники будут выступать на отборе. Кто получит золотую кнопку в 6 выпуске Україна має талант 2021 от 27.11.2021, а кто отправится домой?

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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