27 листопада о 19:00 відбудеться показ шостого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивуватимуть акробати, співаки та дружина Євгена Кота. Що буде в шостому випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

В ефір СТБ повернеться легендарне талант-шоу! На сцену проєкту вийдуть українці, яким аплодує весь світ, а глядачі побачать неймовірні таланти, які вражають, тріумфальні повернення улюблених героїв та нові імена, а також унікальні номери, в яких використано новітні технології. Цієї осені разом із зірковим журі шоу ― Ксенією Мішиною, Сергієм Притулою, Євгеном Котом та запрошеними суддями ― ми разом оберемо найкращий талант України.

Судді: Ксенія Мішина, Сергій Притула та Євген Кот

Ведучий: Григорій Решетник

Video: Шоу мильних бульбашок і дружина Євгена Кота: що буде в шостому випуску «Україна має талант» Україна має талант 2021 6 випуск: учасники виступатимуть на відборі. Хто отримає золоту кнопку в 3 випуску Україна має талант 2021 від 27.11.2021, а хто повернеться додому?

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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