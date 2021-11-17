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Жан Беленюк стане суддею в новому випуску «Україна має талант»

17.11.2021

Цієї суботи в ефірі СТБ вийде новий випуск легендарного шоу «Україна має талант»! До суддівської трійки проєкту приєднається четвертий запрошений зірковий суддя ― відомий український спортсмен Жан Беленюк.

Жан Беленюк ― борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 2020, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, багаторазовий чемпіон світу та Європи.

Чому погодився стати суддею і чому не готовий казати «ні» учасникам?

«Україна має талант» ― крутий майданчик, який розкриває всю різноманітність талантів нашої країни і допомагає їм проявити себе. Цей проєкт викликає в мені гордість за українців, які йдуть до своєї мрії і працюють над її досягненням.

За цими виступами стоїть праця людей! І справді, мені важко говорити їм «ні», бо розумію, що вони сподіваються. Вони йшли для того,  щоб почути чотири «так»! І все ж таки у нас є завжди Сергій Притула, який замість мене може сказати «ні»! (Сміється. ― Прим. ред.)

Дивіться шоу «Україна має талант» щосуботи о 19:00 на СТБ!

Як раніше оголошував телеканал СТБ, у складі зіркового журі «Україна має талант» у деяких випусках з’явиться і четвертий суддя. На честь 30-річчя незалежності України до Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота приєднаються люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на найрізноманітніших міжнародних аренах. Серед них уже були Руслана та Лілія Подкопаєва.

 

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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

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