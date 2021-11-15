Дивіться ексклюзивний бекстейдж 4 випуску шоу «Україна має талант»-2021 та дізнайтесь, що відбувалося за лаштунками під час напруженого ефіру! Популярна співачка Jerry Heil покаже справжній ексклюзив та ближче познайомить з учасниками четвертого випуску «Україна має талант».

Щотижня в диджитальному бекстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil показує все, що відбувалося за лаштунками під час зйомок телевізійних кастингів: як учасники готувалися до виходу на головну талант-сцену країни, як реагували на коментарі суддів і хто із зірок приходив їх підтримати. Jerry спробує навчитися всього, що побачить на кастингу: на очах у багатомільйонної аудиторії ведуча бекстейджу сяде на шпагат, стоятиме на цвяхах, читатиме реп, намагатиметься повторити фокуси, танцювати фрістайл та ін.

У бекстейджі 4 випуску шоу «Україна має талант»-2021 на вас чекає нова порція цікавих відкриттів, позитивних емоцій, а також цікавих речей, про які можна дізнатися лише за лаштунками!

Феноменальні учасники та за сумісництвом володарі талантів продовжуватимуть підкорювати головну сцену країни, а креативна та дуже харизматична ведуча Jerry Heil знайомитиме вас з їхніми дивовижними історіями.

Цього разу ведуча познайомиться ближче з братами-барабанщиками Іллею та Даниїлом. Хлопці мріють прославити Україну на весь світ, а за лаштунками спробують навчити Jerry Heil зіграти з ними композицію. Чи зможе співачка приборкати барабанні палички і потрапити в ритм?

Який підтекст несуть у собі виступи учасників? І які ще нові таланти в собі відкриє Jerry Heil? Дивіться онлайн 4 випуск бекстейдж-шоу «Україна має талант»-2021.

Нагадаємо, ведуча бекстейджу «Україна має талант»-2021 — українська співачка, авторка хітів, які збирають мільйони переглядів на YouTube, фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil. Завдяки таланту та мрії вона зуміла подолати шлях від нікому не відомої виконавиці каверів до всенародного успіху, тож знає, якими словами підтримати учасників кастингу «Україна має талант».



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