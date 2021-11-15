Смотрите эксклюзивный бэкстейдж 4 выпуска шоу «Україна має талант»-2021 и узнайте, что происходило за кулисами во время напряженного эфира! Популярная певица Jerry Heil покажет настоящий эксклюзив и ближе познакомит с участниками четвертого выпуска «Україна має талант».

Еженедельно в диджитальном бэкстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil показывает все, что происходило за кулисами во время съемок телевизионных кастингов: как участники готовились к выходу на главную талант-сцену страны, как реагировали на комментарии судей и кто из звезд приходил их поддержать. Jerry попытается научиться всему, что увидит на кастинге: на глазах у многомиллионной аудитории ведущая бэкстейджа сядет на шпагат, будет стоять на гвоздях, читать рэп, пробовать повторить фокусы, танцевать фристайл и прочее.

В бэкстейдже 4 выпуска шоу «Україна має талант»-2021 вас ждет новая порция интересных открытий, положительных эмоций, а также интересных вещей, о которых можно узнать только за кулисами!

Феноменальные участники и по совместительству обладатели талантов будут продолжать покорять главную сцену страны, а креативная и очень харизматичная ведущая Jerry Heil будет знакомить вас с их удивительными историями.

В этот раз ведущая познакомится поближе с братьями-барабанщиками Ильей и Даниилом. Ребята мечтают прославить Украину на весь мир, а за кулисами попытаются научить Jerry Heil сыграть с ними композицию. Сможет ли певица укротить барабанные палочки и попасть в ритм?

Какой подтекст несут в себе выступления участников? И какие еще новые таланты в себе откроет Jerry Heil? Смотрите онлайн 4 выпуск бэкстейдж-шоу «Україна має талант»-2021.

Напомним, ведущая бэкстейджа «Україна має талант»-2021 — украинская певица, автор хитов, которые собирают миллионы просмотров на YouTube, финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil. Благодаря таланту и мечте она сумела преодолеть путь от никому не известной исполнительницы каверов до всенародного успеха, поэтому знает, какими словами поддержать участников кастинга «Україна має талант».



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