Жан Беленюк станет судьей в новом выпуске «Україна має талант»

В эту субботу в эфире СТБ выйдет новый выпуск легендарного шоу «Україна має талант»! К судейской тройке проекта присоединится четвертый приглашенный звездный судья ― известный украинский спортсмен Жан Беленюк.

Жан Беленюк ― борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр в Токио 2020, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, многократный чемпион мира и Европы.

Почему согласился стать судьей и почему не готов говорить «нет» участникам?

«Україна має талант» ― крутая площадка, которая раскрывает все разнообразие талантов нашей страны и помогает им проявить себя. Этот проект вызывает во мне гордость за украинцев, которые идут к своей мечте и много работают над ее достижением.

За этими выступлениями стоит труд людей! И действительно, мне сложно говорить им «нет», потому что я понимаю, что они надеются. Они шли для того, чтобы услышать четыре «да»! И все же у нас есть всегда Сергей Притула, который вместо меня может сказать «нет»! (Смеется. ― Прим. ред.)

Смотрите шоу «Україна має талант» каждую субботу в 19:00 на СТБ!

Как ранее объявлял телеканал СТБ, в составе звездного жюри «Україна має талант» в некоторых выпусках появится и четвертый судья. В честь 30-летия независимости Украины к Сергею Притуле, Ксении Мишиной и Жене Коту присоединятся люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах. Среди них уже были Руслана и Лилия Подкопаева.

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