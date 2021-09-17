Ведучий «Україна має талант» на СТБ Григорій Решетник підтримав ініціативу Сергія Притули в соцмережах ― у своїй публікації в інстаграмі він назвав імена відомих українців, якими пишається:

«Довкола так багато сучасників, які щодня надихають власним талантом і працездатністю, які прославляють нашу країну на міжнародних сценах, стадіонах, суспільних аренах. Серед них і учасники нашого шоу “Україна має талант”, з вражаючими історіями яких я був щасливий познайомитися під час кастингів. Такими людьми важливо пишатися просто тут і зараз, а не через 100 років…

Жан Беленюк, Ольга Харлан, Руслана, ви такі різні, але кожний з вас для мене найкращий у своїй сфері. Ви ― приклад того, як важливо щодня вірити в свій успіх, підніматися частіше, ніж падати. І, звісно, мріяти. Ваші неймовірні історії доводять, що можливо все. Радий, що маю честь знати вас особисто».

Також Григорій у пості розказав про свій шлях до роботи телеведучим на одному з найуспішніших телеканалів України і про тих, хто підтримував його протягом усього цього періоду.

«У вересні далекого 2002 року я з Миколаєва тільки-но перебрався до столиці, аби втілити свою найзаповітнішу мрію ― стати телеведучим та вести найпопулярніші проєкти країни. Ці 19-ть років були далеко не солодкими, а часом і дуже складними, в першу чергу ― морально. Дуже часто після програних важливих кастингів опускалися руки, хотілося все кинути та повернутися до батьківської домівки, де тебе приголублять і заспокоять. Але віра батьків, хоч і на відстані, та віра викладачів у мій талант та можливості не давали цього зробити. Тому я знов і знов знаходив в собі сили підніматися та крокувати далі заради мрії».

Нагадаємо, зовсім скоро відбудеться повернення улюбленого багатьма телеглядачами проєкту «Україна має талант» на телеканалі СТБ. Уже цієї осені в ефірі СТБ вийде інноваційний сезон шоу, який дивуватиме унікальними талантами і неймовірними можливостями українців. Стежте за новинами на офіційних сторінках «Україна має талант» ― не пропустіть дату прем’єри нового сезону проєкту!

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