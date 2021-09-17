Ведущий «Україна має талант» на СТБ Григорий Решетник поддержал инициативу Сергея Притулы в соцсетях ― в своей публикации в инстаграме он назвал имена известных украинцев, которыми гордится:

«Вокруг так много современников, которые ежедневно вдохновляют собственным талантом и работоспособностью, которые прославляют нашу страну на международных сценах, стадионах, общественных аренах. Среди них и участники нашего шоу “Україна має талант”, с впечатляющими историями которых я был счастлив познакомиться во время кастингов. Такими людьми важно гордиться прямо здесь и сейчас, а не через 100 лет…

Жан Беленюк, Ольга Харлан, Руслана, вы такие разные, но каждый из вас для меня лучший в своей сфере. Вы ― пример того, как важно ежедневно верить в свой успех, подниматься чаще, чем падать. И, конечно, мечтать. Ваши невероятные истории доказывают, что возможно все. Рад, что имею честь знать вас лично».

Также Григорий в посте рассказал о своем пути к работе телеведущим на одном из самых успешных телеканалов Украины и о тех, кто поддерживал его в течение всего этого периода.

«В сентябре далекого 2002 года я из Николаева только перебрался в столицу, чтобы воплотить свою заветную мечту ― стать телеведущим и вести популярные проекты страны. Эти 19-ть лет были далеко не сладкими, а порой и очень сложными, в первую очередь ― морально. Очень часто после проигранных важных кастингов опускались руки, хотелось все бросить и вернуться в родительский дом, где тебя приласкают и успокоят. Но вера родителей, хоть и на расстоянии, и вера преподавателей в мой талант и возможности не давали этого сделать. Поэтому я вновь и вновь находил в себе силы подниматься и шагать дальше ради мечты».

Напомним, совсем скоро состоится возвращение любимого многими телезрителями проекта «Україна має талант» на телеканале СТБ. Уже этой осенью в эфире СТБ выйдет инновационный сезон шоу, который будет удивлять уникальными талантами и невероятными возможностями украинцев. Следите за новостями на официальных страницах «Україна має талант» ― не пропустите дату премьеры нового сезона проекта!

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