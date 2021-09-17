Судья «Україна має талант» Евгений Кот решил поддержать инициативу Сергея Притулы и рассказать подписчикам о людях, которые его вдохновляют. Танцовщик признается, что готов посвящать своему ремеслу все время и развиваться в нем, потому что ему интересно то, чем занимается.

«Как судья “Україна має талант” это же я вижу и в наших участниках. Их стремление к развитию и самосовершенствованию меня восхищает. Я уважаю таких людей, потому что по себе знаю, как это трудно ― не просто начать новое для себя дело, но и непрерывно, днем ​​и ночью, работать для того, чтобы стать в нем первым».

Сегодня рядом с нами живут не менее талантливые и вдохновляющие люди, которые творят будущее Украины. Евгений Кот решил поддержать своих коллег ― звезд танца и не только ― и поделиться, кем он искренне гордится и вдохновляется в своей жизни. Судья вспомнил об украинском хореографе-постановщике Денисе Стульникове.

«Его хореография зажигает популярные клипы известных украинских артистов и не только! Он создает большие стадионные шоу! С Денисом я познакомился еще в первом сезоне “Танцюють всі!”, и с тех пор он никогда не стоял на месте, а только повышал свой профессионализм и получил признание у аудитории и своих коллег! Это человек, который делает большой вклад в танцевальную индустрию Украины!»

Вдохновительницей для Евгения является и украинская прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Шевченко Екатерина Кухар:

«Она заслуживает огромного уважения и восхищения всеми ее балетными спектаклями. Меня восхищают ее грация и женская сила. Она открывает балет широкой аудитории, популяризируя его через телевизионные шоу. Став руководительницей Киевского балетного училища, Екатерина добилась повышения статуса учреждения до балетного колледжа. И она же основала благотворительный фонд, цель которого ― восстановление этого заведения!»

Среди достойных подражания людей Евгений Кот назвал и успешного украинского ведущего Сергея Притулу:

«Мне повезло близко познакомиться с ним в проекте “Україна має талант”, и я сильно уважаю то, как преданно и ответственно он отдается своей работе! Сергей ― это тот человек, который не безразличен к проблемам общества, который все время помогает бойцам на передовой, центрам для людей с инклюзивными потребностями и решает важные социальные вопросы нашей страны! Это человек, который вызывает у меня чувство уважения!»

* Возвращение любимого многими телезрителями проекта «Україна має талант» состоится уже совсем скоро ― первый выпуск смотрите 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ.

Новый сезон шоу будет удивлять уникальными талантами и невероятными способностями украинцев. Следите за новостями на официальных страницах «Україна має талант»!

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