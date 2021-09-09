Судья шоу «Україна має талант» Евгений Кот станет отцом?

На днях судья шоу «Україна має талант» Евгений Кот на своей странице в Инстаграм заинтриговал подписчиков милым фото со своей женой, Натальей Татаринцевой. На нем хореограф обнимает свою жену за талию и целует ее в животик.

Сообщение сразу вызвало в подписчиков главный вопрос, который они и ставили Евгению в комментариях: неужели Наталья беременна, и пара ожидает первенца?

Евгений Кот не стал долго держать интригу и дал эксклюзивный комментарий по этому поводу:

Конечно, мы с женой хотим детей. И не раз за свою совместную жизнь мы с ней это обсуждали. Сейчас у нас в планах переехать в дом с большой территорией — для своего комфорта и воспитания будущих детей. Ведь к детям стоит серьезно подготовиться — это то, что важно нам обоим. Подготовиться морально и физически, настроить свой организм для этого, чтобы в будущем не возникало никаких проблем со здоровьем ребенка. Мы с Натальей оба хотим одного ребенка — такого милого кудрявенький мальчика. Посмотрим, как будет. Возможно, позже мы захотим завести и второго, и третьего ребенка. Пока я точно хочу парня!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Кот (@kot_jenya)

Напомним, что топовый хореограф-постановщик, солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей Евгений Кот стал судьей легендарного шоу «Україна має талант». Он знает всю закадровую телекухню, умеет раскрыть талант и привести его к успеху. Недавно Евгений прокомментировал свое судейство в проекте и таланты, которые телезрители уже этой осенью увидят в новом сезоне шоу «Україна має талант»!

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