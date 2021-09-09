Суддя шоу «Україна має талант» Євген Кот стане батьком?

Днями суддя шоу «Україна має талант» Євген Кот на своїй сторінці в Інстаграм заінтригував підписників милим фото зі своєю дружиною, Наталею Татаринцевою. На ньому хореограф обіймає свою дружину за талію та цілує її в животик.

Допис одразу викликав у підписників головне питання, яке вони і ставили Євгену в коментарях: невже Наталія вагітна, й пара очікує на первістка?

Євген Кот не став довго тримати інтригу та дав ексклюзивний коментар щодо цього:

Звичайно, ми з дружиною хочемо дітей. І не раз за своє спільне життя ми з нею це обговорювали. Зараз у нас у планах переїхати в будинок із більшою територією – для свого комфорту та виховання майбутніх дітей. Адже до дітей варто серйозно підготуватися – це те, що важливо нам обом. Підготуватися морально та фізично, налаштувати свій організм для цього, щоб у майбутньому не виникало ніяких проблем зі здоров’ям дитинки. Ми з Наталею обоє хочемо одну дитину – такого милого кудрявенького хлопчика. Побачимо, як буде. Можливо, пізніше ми захочемо завести і другу, і третю дитинку. Поки я точно хочу хлопця!

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Нагадаємо, топовий хореограф-постановник, соліст перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей Євген Кот став суддею легендарного шоу «Україна має талант». Він знає всю закадрову телекухню, вміє розкрити талант і привести його до успіху. Нещодавно Євген прокоментував своє суддівство в проєкті та таланти, які телеглядач уже цієї осені побачать у новому сезоні «Україна має талант»!

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