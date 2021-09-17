Суддя шоу «Україна має талант» Євген Кот вирішив підтримати ініціативу Сергія Притули і розповісти підписникам про людей, які його надихають. Танцюрист зізнається, що готовий присвячувати своєму ремеслу весь час і розвиватися в ньому, бо йому цікаве те, чим займається.

«Як суддя “Україна має талант” це саме я бачу й у наших учасниках. Їхнє прагнення до розвитку й самовдосконалення мене захоплює. Я поважаю таких людей, бо по собі знаю, як це важко ― не просто розпочати нову для себе справу, а й безперервно, вдень та вночі, працювати для того, щоб стати в ній першим».

Сьогодні поруч із нами живуть не менш талановиті люди, які надихають інших і творять майбутнє України. Євген Кот вирішив підтримати своїх колег ― зірок танцю і не тільки ― й поділитися, ким він щиро пишається та надихається у своєму житті. Суддя згадав українського хореографа-постановника Дениса Стульнікова:

«Його хореографія запалює популярні кліпи відомих українських артистів і не тільки! Він створює великі стадіонні шоу! З Денисом я познайомився ще на першому сезоні “Танцюють всі!”, і з того часу він ніколи не стояв на місці, а тільки підвищував свій професіоналізм і здобував визнання в аудиторії та своїх колег! Це людина, яка робить великий вклад у танцювальну індустрію України!»

Натхненницею для Євгена є й українська прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Шевченка Катерина Кухар:

«Вона заслуговує на величезну повагу та захоплення всіма її балетними виставами. Мене захоплюють її грація та жіноча сила. Вона відкриває балет широкій аудиторії, популяризуючи його через телевізійні шоу. Ставши керівницею Київського балетного училища, Катерина домоглась підвищення статусу закладу до балетного коледжу. І вона же заснувала благодійний фонд, ціль якого ― відновлення цього закладу!»

Серед гідних наслідування сучасників Євген Кот назвав і успішного українського ведучого Сергія Притулу:

«Мені пощастило близько познайомитися з ним у проєкті “Україна має талант”, і я сильно поважаю те, як віддано та відповідально він віддається своїй роботі! Сергій ― це та людина, яка не байдужа до проблем суспільства, яка весь час допомагає бійцям на передовій, центрам для людей з інклюзивними потребами та вирішує важливі соціальні питання нашої країни. Це людина, яка безперечно викликає в мене відчуття поваги!»

* Повернення улюбленого багатьма телеглядачами проєкту «Україна має талант» відбудеться вже зовсім скоро ― перший випуск дивіться 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ.

Новий сезон шоу дивуватиме унікальними талантами і неймовірними можливостями українців. Стежте за новинами на офіційних сторінках «Україна має талант»!

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