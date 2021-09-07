Суддя «Україна має талант» Сергій Притула: В Україні люди ― основний скарб держави!

Уже цієї осені глядачі побачать повернення легендарного шоу СТБ «Україна має талант». Проєкту, що дав можливість більш ніж 200 учасникам кастингів продемонструвати свій унікальний талант усій країні та довести, що саме вони зможуть прославити Україну на весь світ.

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Талантами кого із учасників ми зможемо пишатися ― це запитання ми поставили справедливому судді «Україна має талант» Сергію Притулі. А також в інтерв’ю поговорили з ним про його враження від суддівства та роботу з іншими членами журі.

Розкажіть про свої «очікування―реальність» від суддівства. Це ж ваше перше суддівство у проєкті такого масштабу?

Я був у жюрі одного проєкту на Новому каналі, але він ніс виключно розважальний характер. Суддівство у такому серйозному проєкті, що може впливати на долі людей як “Україна має талант” ― це дебют для мене. Я підозрював, що буде достатньо важко, і так воно і вийшло. Адже за кожним “так” чи “ні” стоїть людська доля. Коли ти говориш “ні” потрібно добирати правильні слова, щоб підштовхнути людину до розвитку, а не щоб вона кинула свою справу. Наскільки вдалим виявиться мій суддівський дебют ― це вирішувати глядачам. Зі свого боку я зробив усе, щоб не мати закидів щодо упередженості чи необ’єктивності.

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Опишіть свої відчуття та емоції після кожного дня телекастингу.

Мені було важко засинати. Ти приходиш додому, лягаєш спати і ще години дві згадуєш все побачене, перетравлюєш прожитий робочий день. Ще раз проживаєш діалоги з учасниками, ще раз проходишся по оцінках. За моїми внутрішніми відчуттями кожне наше рішення із моїми колегами на кастингах було достатньо зваженим. Хоча ми і часто сперечалися.

Що найчастіше ставало причиною непорозумінь з іншими членами журі?

В основному з Женею і Ксенією ми дискутували щодо тих учасників, кому сказали два або три “так”. Адже ми як ніхто розуміємо конкурентне середовище на “Україна має талант”, і у фінал потраплять не всі.

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Хто ж з учасників «Україна має талант» особливо вразив або викликав найбільшу вашу повагу?

На сцені «Україна має талант» глядач побачить величезну кількість виступів, що викликають повагу. Дуже сильна школа естрадно-циркового мистецтва. Там, мабуть, найвища конкуренція, якщо говорити про жанри. Багато з наших учасників піднімають соціальноважливі теми для українського суспільства. Декілька номерів у нас були пов’язані із Чорнобильською катастрофою ― мені дуже приємно, що люди не залишаються осторонь, а зберігають цю трагедію нашої історії в інфопросторі. Серед наших учасників були діти з аутичним спектром, підлітки з синдромом Дауна, яким теж варто висловити величезну повагу. А також їхнім вихователям та батькам. Я допомагаю реабілітаційному центру для дітей з аутизмом ― я знаю, як багато зусиль треба докласти, щоб такі діти соціалізувалися, і я розумію, скільки місяців праці було вкладено, щоб вони вийшли на нашу сцену і показали свій талант. Перед такими людьми я знімаю капелюха. Я говорю їм “так” не через жалість. Я говорю їм “так”, бо вони дійсно мають талант, а ще їхні виступи ― це величезна мотивація для тих сімей, у яких є діти з подібними викликами.

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Коли на прикладі таких учасників бачите, на що здатні українці і яких зусиль вони докладають, щоб стати першими у своїй справі, про що думаєте?

Я думаю, що в Україні, беззаперечно, люди є основним скарбом держави! Наша земля ніколи не була бідною на таланти. І мова зараз не лише про класиків, яких ми вивчаємо на уроках літератури чи історії. Цінність таких людей у тому, що вони є живими прикладами для наслідування. І наше завдання ― «підсвічувати» їхні справи, щоб про них дізнавалось якомога більше людей. Так формується прошарок моральних авторитетів, які ведуть за собою суспільство.

Video: Суддя «Україна має талант» Сергій Притула: В Україні люди ― основний скарб держави! Суддя Україна має талант Сергій Притула розповів, талантами кого із учасників ми зможемо пишатися. Також про враження від суддівства та роботу з іншими членами журі Україна має талант 2021

Талантами кого із сучасників пишається Сергій Притула?

Серед наших сучасників є багато таких, ким я особисто пишаюсь. Взяти хоча б, до прикладу, команду фонду «Повернись живим», який у 2014 році заснував айтішник Віталій Дейнега. У 2014 році в зв’язку з російською агресією в Україні відбувся справжній сплеск волонтерської активності. Але мало кому вдалося підійти до волонтерської справи так системно, як «Повернись живим». Колосальна робота всієї команди стала запорукою того, що практично в кожному бойовому підрозділі ЗСУ ви знайдете тепловізор чи прилад нічного бачення, маркований логотипом фонду. Немає такої ділянки допомоги армії, де не відчувалась би рука цього фонду. Майже 200 млн гривень зібраних коштів, які врятували життя тисячам українських воїнів, ― це просто неймовірно! Проте в Україні суттєво зміцнило позиції не тільки військове волонтерство. Я щиро захоплююсь своєю подругою Машою Єфросиніною, яка є чудовим прикладом того, як свою впізнаваність і свій професійний талант можна конвертувати у важливі справи для тих, хто цього потребує. Для тих, ким не встигає займатись влада. Фонд «Твоя опора» акумулював за останні роки близько 100 млн гривень, які пішли на придбання вкрай необхідного медичного обладнання для порятунку життів тисяч маленьких українців, а також на придбання апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус. Маша вже кілька років є Почесним Послом ООН і переймається долею жінок, які потерпають від сімейного насильства. Коли минулого року Машу було нагороджено Орденом «За заслуги» III ступеня, багато хто не зрозумів, за що їй дали цю державну нагороду. І це було дуже прикро. Бо Маша, як ніхто інший, на неї заслуговувала! Ну, і не можу не згадати про владику Бориса Гудзяка, з яким маю честь бути знайомим. Він стояв біля витоків появи одного з найкращих навчальних закладів України ― Українського Католицького Університету (УКУ), який був створений і функціонує без жодної копійки бюджетних коштів, виключно за кошти меценатів з усього світу. Я кілька разів проводив благодійні вечори під егідою УКУ і бачив, як владика Гудзяк перетворює ці заходи з просто благодійного вечора на платформу для спілкування видатних економістів, філософів, політиків, освітян. Я зараз говорю не тільки про вітчизняну еліту, але й про людей зі світовим ім’ям. Подібні контакти потім мали своє продовження і виливались у цікаві проєкти, що впливали на життя українців у тій чи іншій царині: від освіти до медицини. Скажу відверто, мій вступ до магістратури УКУ цьогоріч не в останню чергу був мотивований саме постаттю владики, який має неабиякий хист до того, щоб створювати потужне середовище взаємокорисних одне одному людей.

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