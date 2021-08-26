Cirque du Soleil, сцена-гігант, картини світлом і черга по формат. Телеканал СТБ знімає новий сезон «Україна має талант». Як це відбувається? Читайте просто зараз!

Зніманням займається досвідчена команда — генеральна продюсерка виробництва програм СТБ Наталка Франчук і керівник проєкту «Україна має талант» Анатолій Максимов. Вони вирішують безліч нетривіальних завдань. У них ми й розпитали про роботу над оновленим шоу.

― Людмила Семчук (керуюча директорка СТБ. — Прим. ред.) розповіла нам, що «Україна має талант» кілька років тому призупинили, бо кастинг себе вичерпав і шоу потрібно було трохи відпочити. Як цього року з кастингом?

Н. Ф.: Перед запуском сезону ми проходили повторні консультації з форматником. І перші два дні зйомок вона спостерігала за нами по зуму й була здивована сильним кастингом. І ми теж ним дуже задоволені. Щодня протягом кастингу є учасники, які викликають неймовірні емоції, яким судді та зал аплодують стоячи.

У США, у Британії шоу не зупиняли ані на сезон. Можна помітити, що в останніх сезонах місцевих учасників уже було дуже мало — виступали переважно іноземці. Тому коли розпочався карантин і не було змоги привезти всіх цих людей, їм стало зрозуміло, що зібрати класний каст тільки зі своїх неймовірно складно.

Зараз ми бачимо кілька категорій учасників. По-перше, нам карантин допоміг тим, що всі артисти-українці із Cirque du Soleil вдома. Вони виступають по всьому світу, але публіка на батьківщині їх не знає. І вони часто зі сльозами на очах радіють, що їхній талант нарешті визнали тут. Друга категорія — це люди, які зросли на нашому проєкті, надихалися ним, розвиваючи свій талант, і зараз готові вийти на цю сцену. Вони кажуть: «Я дивився шоу, коли мені було сім, а тепер мені 12 і я хочу показати себе». Є також третя категорія — технологічних талантів. Мова про застосування технологій, яких іще п’ять років тому не було взагалі. І, звісно ж, до нас прийшли люди, які завжди прийдуть на кастинг, якщо його оголосити, — вони вважають, що в них є талант, хоча це не завжди так.

До речі, навіть коли проєкт був призупинений, ми нікому не віддавали франшизи. Ми знаємо, що на ринку стоїть черга по «Україна має талант». Але це проєкт СТБ, в ньому наша ДНК, тому як тільки ми зрозуміли, що готові, канал одразу запустив виробництво.

― Ви згадали про нові технологічні таланти серед учасників. Що ви мали на увазі?

Н. Ф.: В один із днів кастингу були учасники, які малювали світлом. Це нова технологія: люди малюють спеціальними ліхтариками і зображення проявляється: спочатку яскраве, потім приглушене, у вигляді силуетів. Є номери з доповненою реальністю і проєкційною сіткою. Якщо п’ять років тому наявність проєкційної сітки і подібний технологічний номер — це було дуже довго, дорого і неможливо, то зараз вони вже не коштують таких космічних грошей, тому що технологія має властивість ставати дешевшою.

― Наскільки великою була воронка кастингу: тобто скільки людей подали заявки і скільки з них дійшло до ефіру?

А. М.: Для сезону було відібрано 200 учасників. А заявок надійшло близько 3000.

В «Україна має талант» хотіли взяти участь багато іноземців. Талант-шоу СТБ завжди у великій пошані серед закордонних учасників, незалежно від того, чи володіють вони українською. Наприклад, у нас дуже мріяла виступити учасниця з Іспанії. Але саме цей сезон шоу присвячено 30-річчю незалежності України, і на кастингу ми побачили багато наших мегакрутих артистів, тому не хотілось у повернення проєкту привозити іноземців.

Н. Ф.: Ще в нас є велика соціальна місія. Завдяки «Україна має талант» ми хочемо показати людей з особливими потребами, які демонструють неймовірну силу, витримку і вміння жити повноцінним життям, щоби ними пишалася вся країна. У нас була пара пілоністів, чоловік і дружина, вона втратила зір десять років тому, разом вони 20 років. Вони виступають на конкурсах й інколи навіть не кажуть, що вона має проблеми із зором, щоб не отримувати поблажок в оцінюванні з боку журі. Маша Єфросиніна з Ксенією Мішиною плакали, коли дізналися, що чоловік закінчив перукарські курси і брав уроки макіяжу, аби перед конкурсами гримувати дружину і робити їй зачіски. Вони виконують неймовірно круті трюки. І, як і хотіли, отримали вердикт суддів без жодної поблажки.

Та й узагалі за кожним крутим талантом завжди стоїть неймовірно цікавий шлях боротьби і подолання…

― Що нового в цьому сезоні по сцені, декораціях, що варто було би відзначити?

А. М.: У нас дуже красива, дорога сцена. Коли в тебе дев’ять кастингів і потрібно протягом дев’яти тижнів дивувати глядачів, перше, на чому не варто економити, — це сцена. Не думаю, що когось здивую технологією типу слоу-моушен, але вона потрібна, щоб зробити номер більш видовищним.

Цього року ми дозволили тим учасникам, у яких є своя графіка для виступів, заводити її на нашу сцену. Ми доповнюємо її красивим світлом. Наприклад, у нас був повітряний гімнаст, чий костюм схожий на амфібію, і коли ми йому створили красивий простір океану, номер заграв іншими фарбами. На форматній графіці він виглядав би набагато скромніше. Навіть форматник завважив, що це занадто красиво для кастингів, адже це рівень прямого ефіру.

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