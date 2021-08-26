Cirque du Soleil, сцена-гигант, картины светом и очередь за форматом. Телеканал СТБ снимает новый сезон «Україна має талант». Как это происходит? Читайте прямо сейчас!

Съемками занимается опытная команда ― генеральный продюсер производства программ СТБ Наталья Франчук и руководитель проекта «Україна має талант» Анатолий Максимов. Они решают множество нетривиальных задач. У них мы и расспросили о работе над обновленным шоу.

― Людмила Семчук (управляющий директор СТБ. ― Прим. ред.) рассказала нам, что «Україна має талант» несколько лет назад приостановили, потому что кастинг себя исчерпал и шоу нужно было немного отдохнуть. Как в этом году с кастингом?

Н. Ф.: Перед запуском сезона мы проходили повторные консультации с форматчиком. И первые два дня съемок она наблюдала за нами по зуму и была удивлена ​​сильным кастингом. И мы тоже им очень довольны. Ежедневно в течение кастинга появляются участники, которые вызывают невероятные эмоции, которым судьи и зал аплодируют стоя.

В США, в Британии шоу не останавливали ни на сезон. Можно заметить, что в последних сезонах местных участников уже было очень мало ― выступали в основном иностранцы. Поэтому когда начался карантин и не было возможности привезти всех этих людей, им стало понятно, что собрать классный каст только из своих невероятно сложно.

Сейчас мы видим несколько категорий участников. Во-первых, нам карантин помог тем, что все артисты-украинцы из Cirque du Soleil дома. Они выступают по всему миру, но публика на родине их не знает. И они часто со слезами на глазах радуются, что их талант наконец признали здесь. Вторая категория ― это люди, которые выросли на нашем проекте, вдохновлялись им, развивая свой талант, и сейчас готовы выйти на эту сцену. Они говорят: «Я смотрел шоу, когда мне было семь, а теперь мне 12 и я хочу показать себя». Есть также третья категория ― технологических талантов. Речь о применении технологий, которых еще пять лет назад не было вообще. И, конечно же, к нам пришли люди, которые всегда придут на кастинг, если его объявить, ― они считают, что у них есть талант, хотя это не всегда так.

Кстати, даже если проект был приостановлен, мы никому не отдавали франшизу. Мы знаем, что на рынке стоит очередь за «Україна має талант». Но это проект СТБ, в нем наша ДНК, потому как только мы поняли, что готовы, канал сразу запустил производство.

― Вы упомянули о новых технологических талантах среди участников. Что вы имели в виду?

Н. Ф.: В один из дней кастинга были участники, которые рисовали светом. Это новая технология: люди рисуют специальными фонариками и изображение проявляется: сначала яркое, потом приглушенное, в виде силуэтов. Есть номера с дополненной реальностью и проекционной сеткой. Если пять лет назад наличие проекционной сетки и подобный технологический номер ― это было очень долго, дорого и невозможно, то сейчас они уже не стоят таких космических денег, так как технология имеет свойство становиться дешевле.

― Насколько велика была воронка кастинга: то есть сколько человек подали заявки и сколько из них дошло до эфира?

А. М.: Для сезона было отобрано 200 участников. А заявок поступило около 3000.

В «Україна має талант» хотели принять участие много иностранцев. Талант-шоу СТБ всегда в большом почете среди зарубежных участников, независимо от того, владеют ли они украинским. Например, у нас очень мечтала выступить участница из Испании. Но именно этот сезон шоу посвящен 30-летию независимости Украины, и на кастинге мы увидели много наших мегакрутых артистов, поэтому не хотелось в возвращение проекта привозить иностранцев.

Н. Ф.: Еще у нас есть большая социальная миссия. Благодаря «Україна має талант» мы хотим показать людей с особыми потребностями, которые демонстрируют невероятную силу, выдержку и умение жить полноценной жизнью, чтобы ими гордилась вся страна. У нас была пара пилонистов, муж и жена, она потеряла зрение десять лет назад, вместе они 20 лет. Они выступают на конкурсах и иногда даже не говорят, что она имеет проблемы со зрением, чтобы не получать поблажек в оценке со стороны жюри. Маша Ефросинина с Ксенией Мишиной плакали, когда узнали, что муж закончил парикмахерские курсы и брал уроки макияжа, чтобы перед конкурсами гримировать жену и делать ей прически. Они выполняют невероятно крутые трюки. И, как и хотели, получили вердикт судей без всякой поблажки.

И вообще за каждым крутым талантом всегда стоит невероятно интересный путь борьбы и преодоления…

― Что нового в этом сезоне по сцене, декорациям, что стоило бы отметить?

А. М.: У нас очень красивая, дорогая сцена. Когда у тебя девять кастингов и нужно в течение девяти недель удивлять зрителей, первое, на чем не стоит экономить, ― это сцена. Не думаю, что кого-то удивят технологии типа слоу-моушен, но она нужна, чтобы сделать номер более зрелищным.

В этом году мы позволили тем участникам, у которых есть своя графика для выступлений, заводить ее на нашу сцену. Мы дополняем ее красивым светом. Например, у нас был воздушный гимнаст, чей костюм похож на амфибию, и когда мы ему создали красивое пространство океана, номер заиграл другими красками. На форматной графике он выглядел бы гораздо скромнее. Даже форматчик отметил, что это слишком красиво для кастингов, ведь это уровень прямого эфира.

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