Суддя шоу «Україна має талант» на СТБ Ксенія Мішина підтримала ініціативу Сергія Притули про сучасників, якими ми можемо пишатися, і розказала на своїй інстаграм-сторінці про тих людей, чиїм талантом пишається, і чому щаслива від того, що може творити поруч із ними.

«За кожним талантом, що нас вражає, стоять роки величезної праці. І тільки віра в себе, свою мрію і люди поруч: друзі, близькі або колеги, вчителі, ― не дають їм упасти духом. Люди, які підтримують, бо вірять у твій талант і пишаються саме ТОБОЮ».

«Тала Пристаєцька – геніальна режисерка й шоуранерка надзвичайно красивого проєкту “Кріпосна”. Людина, яка вміє створити продукт світового рівня.

Актор Віталій Ажнов, майстерність якого заворожує, веде за собою, доводить до сліз та змушує оживляти кожний театральний майданчик…

Коуч Валерія Ольховська ― моя натхненниця та подруга, яка надихає мене та ще цілу купу сердець любити, пізнавати та щодня робити крок до власного Олімпу».

Повернення улюбленого багатьма телеглядачами проєкту «Україна має талант» відбудеться вже зовсім скоро ― перший випуск шоу дивіться 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ.

Інноваційний сезон шоу, який дивуватиме унікальними талантами і неймовірними можливостями українців. Стежте за новинами на офіційних сторінках «Україна має талант»!

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