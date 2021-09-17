Судья шоу «Україна має талант» на СТБ Ксения Мишина поддержала инициативу Сергея Притулы о современниках, которыми мы можем гордиться, и рассказала на своей инстаграм-странице о тех людях, чьим талантом гордится, и почему счастлива от того, что может творить рядом с ними.

«За каждым талантом, который нас поражает, стоят годы огромного труда. И только вера в себя, свою мечту и люди рядом: друзья, близкие или коллеги, учителя, ― не дают им упасть духом. Люди, которые поддерживают, потому что верят в твой талант и гордятся именно ТОБОЙ».

«Тала Пристаецкая ― гениальный режиссер и шоураннер красивого проекта “Крепостная”. Человек, который умеет создать продукт мирового уровня.

Актер Виталий Ажнов, мастерство которого завораживает, увлекает за собой, доводит до слез и заставляет оживлять каждую театральную площадку…

Коуч Валерия Ольховская ― моя вдохновительница и подруга, которая вдохновляет меня и еще целую кучу сердец любить, познавать и ежедневно делать шаг к собственному Олимпу».

Возвращение любимого многими телезрителями проекта «Україна має талант» состоится уже совсем скоро ― первый выпуск шоу смотрите 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ.

Инновационный сезон шоу, который будет удивлять уникальными талантами и невероятными возможностями украинцев. Следите за новостями на официальных страницах «Україна має талант»!

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