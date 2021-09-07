Недавно в программе «Неймовірна правда про зірок» на телеканале СТБ ведущая бэкстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil приняла участие в игре «было/не было». В ходе игры певица откровенно рассказала о том, как она довела себя до анорексии, как побороть панические атаки и почему не принимает работу своих родителей.

Об анорексии

Я долго переписывалась с парнем онлайн, и у нас сложилась определенная «лав стори». Но он был такой худой, как пол меня, что я решила худеть ради него.

Помню, утром я выпивала зеленый чай, в обед съедала салат из огурца, заправленный водой… Конечно, с таким питанием я похудела, и у меня начались проблемы с женским здоровьем. Так мне поставили диагноз анорексия. А потом мама меня решила откормить жареными котлетами из рыбы, и тогда я начала, наоборот, стремительно набирать вес. С тех пор я стараюсь осторожно относиться к своему здоровью.

О родителях-мясниках

20 лет ты живешь с тем, что у тебя за окном колют свиней, но все равно не можешь с этим свыкнуться. Я искала маме работу, но для людей, которые десятками лет занимаются одним делом, потом трудно кардинально изменить свое занятие. Именно из-за них я стала веганом.

О панических атаках

Впервые панические атаки проявились, когда мне надо было пройти большую толпу людей. Тогда начала нарастать тревога и дрожало все тело. Я пыталась пройти эту толпу, не смотря никому в глаза. Тогда я не знала, как выбросить из себя эту тревожную агрессию, и мне помогла только работа с клиническим психологом. Я нашла настоящую себя, начала писать песни и делиться ими.

О звездной болезни

Некоторое время она действительно у меня была. Часто я замечала за собой высокомерное отношение к другим людям, мысли, что я достигла большего, чем другой человек. И часто такое отношение было к близким людям. Но это прошло.

Сейчас я только желаю каждому принять себя, наслаждаться каждым днем ​​и завидовать другим разве что с удовольствием ― чтобы это приводило к целям и не разрушало изнутри. Кайфуйте от жизни!

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