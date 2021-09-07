Нещодавно в програмі «Неймовірна правда про зірок» на телеканалі СТБ ведуча бекстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil взяла участь у грі «було/не було». У ході гри співачка відверто розповіла про те, як вона довела себе до анорексії, як поборола панічні атаки та чому не приймає роботу своїх батьків.

Про анорексію

Я довго переписувалася з хлопцем онлайн, і в нас склалася певна «лав сторі». Але він був такий худий, які пів мене, що я вирішила худнути заради нього.

Пам’ятаю, зранку я мала випивати зелений чай, в обід ― з’їсти салат з огірка, заправлений водою… Звичайно, що з таким харчуванням я схудла, і в мене почалися проблеми з жіночим здоров’ям. Так мені поставили діагноз анорексія. А потім мама мене вирішила відгодувати смаженими котлетами з риби, і тоді я почала, навпаки, стрімко набирати вагу. З того періоду свого життя я намагаюсь обережно ставитися до свого здоров’я.

Про батьків-м’ясників

20 років ти живеш із тим, що в тебе за вікном колють свиней, але все одно не можеш із цим звикнутися. Я шукала мамі роботу, але для людей, які десятками років займаються однією справою, потім важко кардинально змінити своє діло. Саме через них я стала веганкою.

Про панічні атаки

Уперше панічні атаки проявилися, коли мені треба було пройти великий натовп людей. Тоді починала наростати тривога і тремтіло все тіло. Я намагалася пройти цей натовп, не дивлячись нікому в очі. Тоді я не знала, як викинути із себе цю тривожну агресію, і мені допомагала лише робота з клінічним психологом. Я знайшла справжню себе, почала писати пісні та ділитися ними.

Про зіркову хворобу

Якийсь час вона і справді в мене була. Часто я помічала за собою зверхнє ставлення до інших людей, думки, що я досягла більшого за іншу людину. І часто таке ставлення було до близких людей. Але це минуло.

Зараз я лише бажаю кожному прийняти себе, насолоджуватися кожним днем і заздрити іншим хіба що із задоволенням ― щоб це приводило до цілей і не руйнувало зсередини. Кайфуйте від життя!

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