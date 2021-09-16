«Супербабуся» випуск 36 від 16.09.2021: Які секрети у бабусі-подружки Олени?
16 вересня о 19:00 на СТБ вийде 36 випуск проєкту «Супербабуся». Ми познайомимося з четвертою учасницею ― бабусею-подружкою Оленою ― і дізнаємося, нарешті, хто став переможницею цього тижня.
Video: «Супербабуся» випуск 36 від 16.09.2021: Які секрети у бабусі-подружки Олени?
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Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супербабуся», а поки що учасниці реаліті вирушають додому до Олени.
Мама двох дітей і бабуся 11-річної онучки працює у сфері бухгалтерії. Головний принцип виховання Олени ― бути дітям другом. Так вона ростила і доньок, і онучку.
Зі своїми дітьми героїня обговорює все на світі, часто влаштовує дівич-вечори, може випити шампанського або піти на дискотеку.
У 36 випуску реаліті «Супербабуся» від 16.09.2021 ми дізнаємося:
- Як жити в сім’ї з бабусею-подружкою?
- Чи зберігається при цьому дисципліна?
- Які недоліки побачили суперниці у бабусі-подружки Олени?
- На чий бік стане Дмитро Карпачов цього тижня?
- І хто переможе цього разу?