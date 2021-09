16 вересня о 19:00 на СТБ вийде 36 випуск проєкту «Супербабуся». Ми познайомимося з четвертою учасницею ― бабусею-подружкою Оленою ― і дізнаємося, нарешті, хто став переможницею цього тижня.

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супербабуся», а поки що учасниці реаліті вирушають додому до Олени.

Мама двох дітей і бабуся 11-річної онучки працює у сфері бухгалтерії. Головний принцип виховання Олени ― бути дітям другом. Так вона ростила і доньок, і онучку.

Зі своїми дітьми героїня обговорює все на світі, часто влаштовує дівич-вечори, може випити шампанського або піти на дискотеку.

У 36 випуску реаліті «Супербабуся» від 16.09.2021 ми дізнаємося:

