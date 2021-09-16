Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супербабуся» випуск 36 від 16.09.2021: Які секрети у бабусі-подружки Олени?

16.09.2021

16 вересня о 19:00 на СТБ вийде 36 випуск проєкту «Супербабуся». Ми познайомимося з четвертою учасницею ― бабусею-подружкою Оленою ― і дізнаємося, нарешті, хто став переможницею цього тижня.

Video: «Супербабуся» випуск 36 від 16.09.2021: Які секрети у бабусі-подружки Олени?

Супербабуся 36 випуск присвячений бабусі-подружці Олені. Також учасниці Супербабусі 2021 36 випуску дізнаються ім'я переможниці.

Більше на тему: Бабуся-анархія, бабуся-зірка, просвітлена бабуся і бабуся-подружка — учасниці дев’ятого тижня проєкту «Супербабуся»

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супербабуся», а поки що учасниці реаліті вирушають додому до Олени.

Мама двох дітей і бабуся 11-річної онучки працює у сфері бухгалтерії. Головний принцип виховання Олени ― бути дітям другом. Так вона ростила і доньок, і онучку.

Зі своїми дітьми героїня обговорює все на світі, часто влаштовує дівич-вечори, може випити шампанського або піти на дискотеку.

У 36 випуску реаліті «Супербабуся» від 16.09.2021 ми дізнаємося:

  • Як жити в сім’ї з бабусею-подружкою?
  • Чи зберігається при цьому дисципліна?
  • Які недоліки побачили суперниці у бабусі-подружки Олени?
  • На чий бік стане Дмитро Карпачов цього тижня?
  • І хто переможе цього разу?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send