16 сентября в 19:00 на СТБ выйдет 36 выпуск проекта «Супербабушка». Мы познакомимся с четвертой участницей ― бабушкой-подружкой Еленой ― и узнаем, наконец, кто стал победительницей на этой неделе.

Video: «Супербабушка» выпуск 36 от 16.09.2021: Какие секреты у бабушки-подружки Елены? Супербабушка 36 выпуск посвящен бабушке-подружке Елене. Также участницы Супербабушки 2021 в 36 выпуске узнают имя победительницы.

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Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супербабушка», а пока участницы реалити отправляются домой к Елене.

Мама двоих детей и бабушка 11-летней внучки работает в сфере бухгалтерии. Главный принцип воспитания Елены ― быть детям другом. Так она растила и дочерей, и внучку.

Со своими детьми героиня обсуждает все на свете, часто устраивает девичники, может выпить шампанского или отправиться на дискотеку.

В 36 выпуске реалити «Супербабушка» от 16.09.2021 мы узнаем:

Как жить в семье с бабушкой-подружкой?

Сохраняется ли при этом дисциплина?

Какие недостатки увидели соперницы у бабушки-подружки Елены?

На чью сторону станет Дмитрий Карпачев на этой неделе?

И кто победит в этот раз?

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