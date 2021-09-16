«Супербабушка» выпуск 36 от 16.09.2021: Какие секреты у бабушки-подружки Елены?
16 сентября в 19:00 на СТБ выйдет 36 выпуск проекта «Супербабушка». Мы познакомимся с четвертой участницей ― бабушкой-подружкой Еленой ― и узнаем, наконец, кто стал победительницей на этой неделе.
Video: «Супербабушка» выпуск 36 от 16.09.2021: Какие секреты у бабушки-подружки Елены?
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Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супербабушка», а пока участницы реалити отправляются домой к Елене.
Мама двоих детей и бабушка 11-летней внучки работает в сфере бухгалтерии. Главный принцип воспитания Елены ― быть детям другом. Так она растила и дочерей, и внучку.
Со своими детьми героиня обсуждает все на свете, часто устраивает девичники, может выпить шампанского или отправиться на дискотеку.
В 36 выпуске реалити «Супербабушка» от 16.09.2021 мы узнаем:
- Как жить в семье с бабушкой-подружкой?
- Сохраняется ли при этом дисциплина?
- Какие недостатки увидели соперницы у бабушки-подружки Елены?
- На чью сторону станет Дмитрий Карпачев на этой неделе?
- И кто победит в этот раз?