«Супербабуся» випуск 32 від 09.09.2021: Чому бабуся-порядок Наталія віддає все дітям?
09.09.2021
У 32 випуску проєкту «Супербабуся» стане відомо, хто отримає заповітне звання. Та спершу до себе на інспекцію учасниць запросить бабуся-порядок Наталія.
Video: «Супербабуся» випуск 32 від 09.09.2021: Чому бабуся-порядок Наталія віддає все дітям?
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У Наталії дві дочки і четверо онуків, яких вона виховує в строгості і не дозволяє пустощів. Жінка вважає себе супербабусею, адже ростить гідне покоління і прищеплює йому доброту і ввічливість.
У 32 випуску реаліті «Супербабуся» від 09.09.2021 ви дізнаєтеся:
- Чому бабуся-порядок жертвує своїм здоров’ям заради комфорту дітей та онуків?
- Якої душевної травми Наталії завдав її чоловік?
- Хто спровокує скандал вдома у героїні випуску?
- Як Дмитро Карпачов прокоментує життєву позицію Наталії?
- Хто стане супербабусею цього тижня?
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