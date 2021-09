«Супербабуся» випуск 32 від 09.09.2021: Чому бабуся-порядок Наталія віддає все дітям?

У 32 випуску проєкту «Супербабуся» стане відомо, хто отримає заповітне звання. Та спершу до себе на інспекцію учасниць запросить бабуся-порядок Наталія.

У Наталії дві дочки і четверо онуків, яких вона виховує в строгості і не дозволяє пустощів. Жінка вважає себе супербабусею, адже ростить гідне покоління і прищеплює йому доброту і ввічливість.

У 32 випуску реаліті «Супербабуся» від 09.09.2021 ви дізнаєтеся:

