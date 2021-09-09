У 32 випуску проєкту «Супербабуся» стане відомо, хто отримає заповітне звання. Та спершу до себе на інспекцію учасниць запросить бабуся-порядок Наталія.

Video: «Супербабуся» випуск 32 від 09.09.2021: Чому бабуся-порядок Наталія віддає все дітям? У 32 випуску проєкту Супербабуся стане відомо, хто отримає заповітне звання. Та спершу до себе на інспекцію учасниць Супербабусі запросить бабуся-порядок Наталія

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У Наталії дві дочки і четверо онуків, яких вона виховує в строгості і не дозволяє пустощів. Жінка вважає себе супербабусею, адже ростить гідне покоління і прищеплює йому доброту і ввічливість.

У 32 випуску реаліті «Супербабуся» від 09.09.2021 ви дізнаєтеся:

Чому бабуся-порядок жертвує своїм здоров’ям заради комфорту дітей та онуків?

Якої душевної травми Наталії завдав її чоловік?

Хто спровокує скандал вдома у героїні випуску?

Як Дмитро Карпачов прокоментує життєву позицію Наталії?

Хто стане супербабусею цього тижня?

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