30 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 25 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні гостей прийматиме перша учасниця з Харкова ― бабуся-генерал Людмила. Вона не уявляє свого життя без сім’ї, дочки та онуків. Бабуся контролює кожен крок своїх домочадців. Та до яких наслідків може призвести така диктатура?

На порозі новий тиждень, тож четвірка жвавих бабусь із Харкова починає боротьбу за звання найкращої. Цього разу схрестять свої мечі бабуся-генерал Людмила, бабуся-господиня Людмила Миколаївна, ділова бабуся Альона і безтурботна бабуся Олена.

І першою двері свого дому відчинить Людмила. Бабуся живе разом із сім’єю дочки і весь час проводить з двома онуками. У їхньому домі панують порядок і дисципліна. Героїня переконана: головне, що вона повинна прищепити онукам, ― любов до навчання. Що про такі принципи виховання скаже Дмитро Карпачов? Дивіться в ефірі.

Більше ан тему: «Супербабуся»: Бабуся-генерал, бабуся-господиня, ділова бабуся і безтурботна бабуся — учасниці сьомого тижня проєкту

У 25 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.