30 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 25 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня гостей будет принимать первая участница из Харькова ― бабушка-генерал Людмила. Она не представляет своей жизни без семьи, дочери и внуков. Бабушка контролирует каждый шаг своих домочадцев. Но к каким последствиям может привести такая диктатура?

На пороге новая неделя, а значит, четверка бойких бабушек из Харькова начнет свою борьбу за звание лучшей. На этот раз скрестят свои мечи бабушка-генерал Людмила, бабушка-хозяйка Людмила Николаевна, деловая бабушка Алёна и беззаботная бабушка Елена.

И первой двери своего дома откроет Людмила. Бабушка живет вместе с семьей дочери и все время проводит с двумя внуками. В их доме царит порядок и дисциплина. Героиня убеждена: главное, что она должна привить внукам, ― любовь к учебе. Что о таких принципах воспитания скажет Дмитрий Карпачев? Смотрите в эфире.

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В 25 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Почему одна из бабушек не пришла на знакомство?

Неужели у Людмилы нет никаких интересов, помимо контролировать внуков и детей?

Почему бабушка-генерал не разрешает 13-летнему и 10-летнему внукам гулять на улице самостоятельно?

Кто на самом деле главный в семье Людмилы?

Почему бабушка-генерал не живет со своим мужем?

Video: «Супербабушка» выпуск 25 от 30.08.2021: Чем удивит бабушка-генерал Людмила? Супербабушка выпуск 25: Людмила не представляет своей жизни без семьи. Бабушка контролирует каждый шаг своих домочадцев. Но к каким последствиям может привести такая диктатура?

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