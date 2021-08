26 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 24 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні гостей прийматиме остання учасниця ― бабуся-дизайнерка Віра, у сім’ї якої онуки з’являються що два роки. Чи такий уже ідеальний світ Віри? І чому її дочка розплакалася від згадки про те, що їй знову доведеться йти в декрет?

Останньою гостей прийматиме бабуся-дизайнерка Віра. Шиття ― пристрасть героїні, вона займається пошиттям і легких речей, і верхнього одягу. Учасниця пишається своїми дітьми, а також онуками. Їх у Віри четверо. Також сім’я очікує на скору появу п’ятого малюка. Діти й онуки живуть разом із бабусею. Віра займається їх розвитком і вихованням, а також вважає себе супербабусею. Чи погодяться з цим інші? І хто здобуде перемогу цього тижня?

У 24 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

