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«Супербабуся» випуск 24 від 26.08.2021: Чим здивує бабуся-дизайнерка Віра?

26.08.2021

26 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 24 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні гостей прийматиме остання учасниця ― бабуся-дизайнерка Віра, у сім’ї якої онуки з’являються що два роки. Чи такий уже ідеальний світ Віри? І чому її дочка розплакалася від згадки про те, що їй знову доведеться йти в декрет?

супербабушка

Останньою гостей прийматиме бабуся-дизайнерка Віра. Шиття ― пристрасть героїні, вона займається пошиттям і легких речей, і верхнього одягу. Учасниця пишається своїми дітьми, а також онуками. Їх у Віри четверо. Також сім’я очікує на скору появу п’ятого малюка. Діти й онуки живуть разом із бабусею. Віра займається їх розвитком і вихованням, а також вважає себе супербабусею. Чи погодяться з цим інші? І хто здобуде перемогу цього тижня? 

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 23 від 25.08.2021: Без ліків, але з голодуванням ― чого навчає свою онучку б’юті-бабуся Наталія?

У 24 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

  • Як суперниці відреагують на умови життя бабусі-дизайнерки Віри?
  • Чи вдається великій родині Віри мирно жити у 2-кімнатній квартирі?
  • Невже Ірина з чоловіком піднімають руку на дітей?
  • Чому вагітна дочка Віри зовсім не рада черговому декрету?
  • Невже учасниці злякалися за свою безпеку після розмови з чоловіком Ірини?
  • Чому бабуся-дизайнерка не приїхала на зустріч із Дмитром Карпачовим і на фінал?

Video: «Супербабуся» випуск 24 від 26.08.2021: Чим здивує бабуся-дизайнерка Віра?

Супербабуся випуск 24: У родині бабусі-дизайнерки Віри онуки з'являються кожні два роки. Але чи ідеальний її світ? І чому дочка Віри розплакалася від згадки про те, що їй знову потрібно йти в декрет?

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