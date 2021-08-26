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«Супербабушка» выпуск 24 от 26.08.2021: Чем удивит бабушка-дизайнер Вера?

26.08.2021

26 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 24 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня гостей будет принимать последняя участница бабушка-дизайнер Вера, в семье которой внуки появляются каждые два года. Но так ли идеален мир Веры? И почему ее дочь расплакалась при мысли о том, что ей опять нужно идти в декрет?

супербабушка

Последней гостей принимает бабушка-дизайнер Вера. Шитье ― страсть героини, она занимается пошивом и легких вещей, и верхней одежды. Участница гордится своими детьми, а также внуками. Их у Веры четверо. Совсем скоро семья ожидает появления на свет пятого малыша. Дети и внуки живут вместе с бабушкой. Вера занимается их развитием и воспитанием, а также считает себя супербабушкой. Согласятся ли с этим остальные? И кто станет победительницей на этой неделе?   

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В 24 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

  • Как соперницы отреагируют на условия жизни бабушки-дизайнера Веры?
  • Удается ли большой семье Веры мирно жить в 2-комнатной квартире?
  • Неужели Ирина с мужем поднимают руку на детей?
  • Почему беременная дочь Веры совсем не рада очередному декрету?
  • Неужели участницы испугались за свою безопасность после разговора с мужем Ирины?
  • Почему бабушка-дизайнер не приехала на встречу с Дмитрием Карпачевым и на финал?

Video: «Супербабушка» выпуск 24 от 26.08.2021: Чем удивит бабушка-дизайнер Вера?

Супербабушка выпуск 24: В семье бабушки-дизайнера Веры внуки появляются каждые два года. Но так ли идеален ее мир? И почему дочь Веры расплакалась при мысли о том, что ей опять нужно идти в декрет?

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